A Universidade de Lisboa (UL) voltou a conseguir a “medalha de ouro” no ranking das universidades mais empreendedores do país, pelo segundo ano consecutivo. A Universidade Católica Portuguesa (UCP) e a Universidade Nova de Lisboa (UNL) completam o pódio da quinta edição do “Portugal’s entrepreneurial universities ranking”, desenvolvido pela Startup Portugal.

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Desenvolvido em colaboração com a Dealroom, o ranking analisa as startups tecnológicas criadas por antigos alunos das instituições de ensino superior e passa, nesta edição, a incluir as spin-offs que resultam da investigação académica. Segundo o comunicado enviado às redações, a alteração pretende refletir não só a capacidade das universidades em para formar empreendedores, mas também para transformar conhecimento científico em novas empresas.

A Universidade de Lisboa contabiliza 1.239 startups fundadas por antigos alunos e 133 spin-offs de investigação. É também a universidade com maior volume de investimento captado pelas empresas associadas, num total de 5,1 mil milhões de euros.

Já a UCP destaca-se pelo número de startups criadas por antigos alunos, com 1.313 empresas, que representam um valor empresarial combinado de 38,5 mil milhões de euros, o mais elevado do ranking.

Quanto às spins-offs, a Universidade do Porto (UP) surge em segundo lugar, com 118, seguida da Universidade de Coimbra (UC), com 104, que se distingue ainda por apresentar a maior proporção de empresas resultantes de investigação: um em cada cinco projetos empresariais associadas à instituição de Coimbra é uma spin-off.

No conjunto das dez universidades mais empreendedoras, a UL, a UP e a UC concentram certa de três em cada quatro spin-offs identificadas. O top dez inclui ainda a Universidade do Minho, o ISCTE, a Universidade de Aveiro, a Universidade Técnica do Porto e a Universidade de Leiria e Oeste.

As universidades têm um papel determinante na criação de novas empresas, seja através dos empreendedores que formam, seja através do conhecimento e da investigação que conseguem levar ao mercado. Miguel d’Aguiar Diretor executivo da Startup Portugal.

“As universidades têm um papel determinante na criação de novas empresas, seja através dos empreendedores que formam, seja através do conhecimento e da investigação que conseguem levar ao mercado. Ao incluirmos, pela primeira vez, as spin-offs neste ranking, queremos dar uma visão mais completa desse contributo e valorizar as instituições que estão a aproximar cada vez mais o ensino superior do ecossistema empreendedor”, afirma Miguel d’Aguiar, diretor executivo da Startup Portugal.

A nova edição introduz também um sistema de pontuação ponderada: as startups fundadas por antigos alunos representam 50% da classificação, enquanto as empresas que captaram investimento correspondem a 20%. As spin-offs, o financiamento de capital de risco e o valor empresarial, pesam, cada um, 10%.

São consideradas apenas startups e spin-offs tecnológicos ativos, pelo que os resultados de 2026 não são diretamente comparáveis com os das edições anteriores, sublinha o comunicado.