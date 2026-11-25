Universidade de Lisboa lidera ‘ranking’ das universidades mais empreendedoras pelo segundo ano consecutivo
Instituição soma 1.239 'startups' criadas por ex-alunos, 133 'spin-offs' de investigação e 5,1 mil milhões de euros em investimento captado. Universidade Católica e NOVA de Lisboa completam pódio.
A Universidade de Lisboa (UL) voltou a conseguir a “medalha de ouro” no ranking das universidades mais empreendedores do país, pelo segundo ano consecutivo. A Universidade Católica Portuguesa (UCP) e a Universidade Nova de Lisboa (UNL) completam o pódio da quinta edição do “Portugal’s entrepreneurial universities ranking”, desenvolvido pela Startup Portugal.
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Desenvolvido em colaboração com a Dealroom, o ranking analisa as startups tecnológicas criadas por antigos alunos das instituições de ensino superior e passa, nesta edição, a incluir as spin-offs que resultam da investigação académica. Segundo o comunicado enviado às redações, a alteração pretende refletir não só a capacidade das universidades em para formar empreendedores, mas também para transformar conhecimento científico em novas empresas.
A Universidade de Lisboa contabiliza 1.239 startups fundadas por antigos alunos e 133 spin-offs de investigação. É também a universidade com maior volume de investimento captado pelas empresas associadas, num total de 5,1 mil milhões de euros.
Já a UCP destaca-se pelo número de startups criadas por antigos alunos, com 1.313 empresas, que representam um valor empresarial combinado de 38,5 mil milhões de euros, o mais elevado do ranking.
Quanto às spins-offs, a Universidade do Porto (UP) surge em segundo lugar, com 118, seguida da Universidade de Coimbra (UC), com 104, que se distingue ainda por apresentar a maior proporção de empresas resultantes de investigação: um em cada cinco projetos empresariais associadas à instituição de Coimbra é uma spin-off.
No conjunto das dez universidades mais empreendedoras, a UL, a UP e a UC concentram certa de três em cada quatro spin-offs identificadas. O top dez inclui ainda a Universidade do Minho, o ISCTE, a Universidade de Aveiro, a Universidade Técnica do Porto e a Universidade de Leiria e Oeste.
As universidades têm um papel determinante na criação de novas empresas, seja através dos empreendedores que formam, seja através do conhecimento e da investigação que conseguem levar ao mercado.
“As universidades têm um papel determinante na criação de novas empresas, seja através dos empreendedores que formam, seja através do conhecimento e da investigação que conseguem levar ao mercado. Ao incluirmos, pela primeira vez, as spin-offs neste ranking, queremos dar uma visão mais completa desse contributo e valorizar as instituições que estão a aproximar cada vez mais o ensino superior do ecossistema empreendedor”, afirma Miguel d’Aguiar, diretor executivo da Startup Portugal.
A nova edição introduz também um sistema de pontuação ponderada: as startups fundadas por antigos alunos representam 50% da classificação, enquanto as empresas que captaram investimento correspondem a 20%. As spin-offs, o financiamento de capital de risco e o valor empresarial, pesam, cada um, 10%.
São consideradas apenas startups e spin-offs tecnológicos ativos, pelo que os resultados de 2026 não são diretamente comparáveis com os das edições anteriores, sublinha o comunicado.
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