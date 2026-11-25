Uma casa que roda para acompanhar a trajetória do sol, com um piso fixo e outro rotativo, está no centro de um projeto de investigação que prevê a construção de um protótipo de dois andares para desenvolver uma nova geração de edifícios inteligentes e sustentáveis. Designado Casas em Movimento 4.0 – Buildings In Motion (CEM 4.0), o projeto reúne academia e tecido empresarial, com o objetivo de explorar novas aplicações na habitação, nos serviços e no turismo.

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Cofinanciado pelo Compete 2030, o projeto da empresa Casas em Movimento tem uma duração prevista de 36 meses, e reúne no consórcio a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Universidade Politécnica de Bragança e a empresa Metaloviana.

Este projeto visa aperfeiçoar uma tecnologia de arquitetura rotativa que permite aos edifícios acompanhar a trajetória do sol, integrando soluções de eficiência energética e hídrica, materiais de construção sustentáveis e sistemas de automação e controlo. O projeto vai permitir testar novas aplicações desta tecnologia.

A UTAD ficará responsável pela investigação nas áreas da eficiência energética e hídrica, assim como pelo desenvolvimento de materiais de construção sustentáveis a partir da valorização de resíduos. A equipa da universidade transmontana vai dedicar-se às tecnologias inteligentes de monitorização e controlo, além do estudo da ventilação natural, da qualidade do ambiente interior e do desempenho energético dos edifícios em diferentes zonas climáticas.

Segundo a universidade transmontana, “os dados recolhidos serão integrados num dashboard interativo, permitindo acompanhar os consumos de energia e de água, e relacioná-los com as condições de conforto, bem-estar e saúde dos ocupantes”.

A ferramenta permitirá, assim, monitorizar o desempenho dos edifícios e avaliar a forma como as condições ambientais influenciam os seus utilizadores.