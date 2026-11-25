A presidente da Comissão Europeia desafiou hoje a Rússia a aceitar um cessar-fogo energético durante o inverno para provar que quer negociar, avisando que vai avaliar o comportamento russo com base em ações e não palavras.

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Num discurso na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Ursula von der Leyen reconheceu que, nas últimas semanas, se tem assistido a uma “nova dinâmica das negociações de paz” e defendeu que é preciso “dar à diplomacia as melhores condições para ter sucesso”, mas deixou um aviso. “Avaliaremos os progressos com base nas ações da Rússia e não apenas nas palavras”, disse.

A presidente da Comissão Europeia desafiou assim a Rússia a aceitar um cessar-fogo energético durante o inverno e uma trégua que permita a exportação de alimentos através do Mar Negro, tal como foi defendido na semana passada por líderes europeus durante a reunião da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia, em Berlim. “Estes seriam passos importantes, pois demonstrariam que a Rússia está verdadeiramente empenhada nas negociações”, afirmou Von der Leyen.

Perante os eurodeputados, a presidente da Comissão Europeia salientou que “ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia” e garantiu que a União Europeia (UE) “vai fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar a alcançá-la”. Por isso, disse, a UE está “plenamente empenhada nas negociações por uma paz duradoura”, mas, ao mesmo tempo, tenciona continuar a dar o “máximo apoio à Ucrânia” e a exercer a “máxima pressão sobre a Rússia”.

No que se refere ao apoio à Ucrânia, Von der Leyen recordou que, ainda na semana passada, a Comissão Europeia propôs um novo empréstimo de 45 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia a mitigar o seu défice orçamental de 70 mil milhões de euros em 2027. A presidente da Comissão Europeia salientou que este empréstimo só terá de ser reembolsado pela Ucrânia quando a Rússia tiver indemnizado Kiev “pelos danos causados durante a guerra”. “Desta forma, a Ucrânia poderá entrar nas negociações de paz na posição mais forte possível”, afirmou.

A par deste apoio à Ucrânia, Von der Leyen salientou que a UE está também a aumentar a pressão sobre a Rússia, designadamente através de um 22.º pacote de sanções contra Moscovo, que ela própria apresentou esta segunda-feira.

Von der Leyen elencou várias das medidas que propõe no âmbito desse pacote de sanções, designadamente proibir a entrada em solo europeu de ex-combatentes russos ou impedir que atletas participem em competições internacionais na Europa em representação da Rússia.

“O nosso objetivo é claro: estamos a aumentar o custo que a Rússia tem de pagar para continuar esta guerra e a dar-lhe mais razões para que opte pela paz”, disse.

A presidente da Comissão Europeia frisou que a paz “não se resume a pôr fim ao conflito”, mas deve também permitir à Ucrânia que “construa o futuro pelo qual o seu povo tanto tem lutado”.

Abordando o processo de adesão da Ucrânia à UE, Von der Leyen defendeu que é preciso reconhecer que o país tem feito várias reformas e dado “passos importantes rumo ao seu futuro europeu”, voltando a pedir que se abram os restantes dois capítulos nas negociações de adesão até ao final do ano.

“Seria uma mensagem clara para o povo ucraniano: o nosso lugar é juntos. E a nossa mensagem à Rússia é igualmente clara: a Europa quer a paz. Uma paz duradoura, que proteja a soberania da Ucrânia e garanta a sua segurança a longo prazo”, concluiu.