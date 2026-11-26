A oposição aprovou uma proposta socialista, no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, que prevê que “qualquer suplemento extraordinário” que venha a ser atribuído em 2027 aos pensionistas deverá ser convertido num aumento permanente. Mas o Governo contesta-a, e os advogados ouvidos pelo ECO reconhecem que há margem para que um eventual “bónus” não seja incorporado no valor das pensões.

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De acordo com os especialistas ouvidos, há vários caminhos possíveis para evitar essa conversão. Por exemplo, a norma aprovada pelo Parlamento indica que essa incorporação do suplemento no valor das pensões deverá acontecer “assegurando a margem estrutural do sistema“. Ora, não havendo comprovadamente margem para a financiar, a conversão poderá ficar, então, em risco.

“O que a norma refere é que o suplemento ‘deve ser convertido numa atualização extraordinária de pensão (…) assegurando a margem estrutural do sistema’. Resta saber o que se quer dizer com ‘margem estrutural’ e com ‘sistema’, tanto para mais quando o eventual aumento das pensões deve, de acordo com a norma, ser financiado pelo Orçamento do Estado. É óbvio que essa ambiguidade vai dar sempre margem para que se invoque a inexistência de margem estrutural para evitar a conversão pretendida“, sublinha José Pedroso de Melo, sócio da área de Fiscal da Deloitte Legal TELLES.

É óbvio que essa ambiguidade vai dar sempre margem para que se invoque a inexistência de margem estrutural para evitar a conversão pretendida. José Pedroso de Melo Sócio da área de Fiscal da Deloitte Legal TELLES

“Se ficar demonstrado que a conversão compromete efetivamente a margem estrutural do sistema, será juridicamente defensável sustentar a sua inexigibilidade“, concorda Pedro José Santos, coordenador do departamento fiscal da RSN Advogados.

É também essa a leitura do economista e ex-vice-presidente do Instituto da Segurança Social Miguel Teixeira Coelho. “Se se vier a provar que isso pode erodir o equilíbrio do sistema, julgo que essa medida passa a ter uma natureza temporária“, salienta, alertando, contudo, que esse não é um exercício matemático simples e teria de ser avaliado de forma independente, por exemplo, pelo Conselho das Finanças Públicas.

Outro caminho para evitar a conversão de um potencial suplemento extraordinário num aumento permanente, segundo os advogados, é o próprio desenho dessa medida. A proposta socialista que foi aprovada abrange qualquer bónus “atribuído em função da margem orçamental existente“.

Nos últimos anos, os suplementos extraordinários têm sido, sim, atribuídos apenas quando o Governo consegue perceber se tem folga para tal, mediante a execução orçamental, daí que venham chegando ao bolso dos pensionistas só no final do ano.

No entanto, se o Governo decidir atribuir um adicional por outro motivo (por exemplo, no seio de um pacote contra a crise do custo de vida), poderá ter margem para evitar essa conversão, entendem os advogados.

Se a atribuição do suplemento resultar efetivamente de uma situação económica ou social excepcional, e não da existência de uma folga orçamental, é defensável que não esteja sujeito à obrigação de conversão. Luís Couto Sócio da SPCB Legal

“É uma possibilidade que encontra fundamento quer na letra da norma, quer na nota justificativa da própria proposta, que reconhece a legitimidade da adopção de medidas pontuais destinadas a responder a dificuldades relacionadas com o custo de vida. Se a atribuição do suplemento resultar efetivamente de uma situação económica ou social excepcional, e não da existência de uma folga orçamental, é defensável que não esteja sujeito à obrigação de conversão“, afirma Luís Couto, sócio da SPCB Legal.

“A simples inclusão do suplemento num pacote de medidas de combate ao aumento do custo de vida não será suficiente. Importará perceber quais são os fundamentos efetivos da sua atribuição“, admite, ainda assim, o advogado.

Na mesma linha, Isabel Araújo Costa, associada principal da Antas da Cunha ECIJA, destaca que a norma, como está, é ambígua, neste ponto.

“A letra diz ‘qualquer suplemento’, mas acrescenta ‘atribuído aos pensionistas em função da margem orçamental existente’. Essa expressão pode ser lida de duas formas: como condição de aplicação, sendo que, nesta leitura, só os suplementos justificados pela existência de folga orçamental teriam de ser convertidos; ou como mera descrição do contexto onde a expressão não teria efeito restritivo, porque qualquer despesa extraordinária depende sempre, na prática, de haver margem no orçamento. A nota justificativa do PS favorece a primeira leitura“, argumenta a advogada.

“Um apoio expressamente fundamentado numa crise do custo de vida tem bons argumentos para ficar fora da conversão“, salienta Isabel Araújo Costa. Mas ressalva: “Seria, ainda assim, previsivelmente contestado, e muito dependeria da forma como o Governo fundamentasse a medida”.

Também Pedro José Santos admite que esta pode ser uma forma de “escapar” à conversão. “A própria nota justificativa da proposta reconhece a pertinência de medidas pontuais destinadas a aliviar dificuldades relacionadas com o custo de vida em circunstâncias excecionais. Assim, um suplemento destinado a responder a uma crise económica, energética ou inflacionista poderá ficar fora do âmbito da norma, desde que essa seja a sua fundamentação”, frisa o coordenador do departamento fiscal da RSN Advogados.

“De todo o modo, esta distinção será sempre tributária de apreciações de natureza política e orçamental, já que a atribuição de um suplemento extraordinário de pensões pressupõe necessariamente a existência de margem orçamental, a reafetação de despesa, o aumento da receita ou o agravamento do saldo orçamental. A origem dos recursos não se confunde, porém, com a motivação da medida, distinção que a norma parece não ter devidamente acautelada“, comenta o advogado.

Governo lê norma do Parlamento como mera “recomendação”

Esta é, de resto, uma das alterações ao Orçamento do Estado para 2027 que o Governo não vê com bons olhos. Aliás, esta quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse mesmo que considera que a consequência sobre viabilização da medida do PS que torna permanente qualquer bónus concedido aos pensionistas “é nula”. Questionado sobre se classifica a proposta viabilizada como uma recomendação, Montenegro assinala: “É essa a interpretação que tenho”.

“Tomara eu dar não só esse e outros incrementos nas pensões portuguesas. Só podemos fazê-lo quando tivermos diante de nós um cenário macroeconómico que nos garanta, sempre com as reservas que as perspectivas económicas consagram”, argumentou.

Este Executivo tem preferido avançar suplementos one-off, em vez de seguir a ‘receita’ dos Governos de António Costa, isto é, atribuir aumentos extraordinários permanentes a quem tem reformas mais baixas, apesar das críticas da oposição.

Aliás, no Orçamento do Estado para 2026, a oposição (PS, PCP e BE) ainda tentou forçar o Governo a avançar com aumentos extraordinários permanentes das pensões mais baixas, mas essas propostas foram chumbadas.

Em vez disso, em setembro o Governo decidiu que vai pagar no último mês deste ano um “bónus” até 200 euros aos pensionistas com rendimentos mais baixos, que não será incorporado no valor permanente das reformas. Será o terceiro cheque deste tipo atribuído pelo Executivo de Luís Montenegro.