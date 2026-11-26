A campanha, criada pela Sumo e protagonizada por Rita Cabaço, recorrer ao humor para reforçar o livro como uma escolha de presente de Natal.

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Uma camisola impossível de vestir, um objeto decorativo de gosto duvidoso ou um utensílio cuja utilidade ninguém consegue explicar. É a partir dos presentes de Natal menos felizes que a APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros lança a campanha deste ano, com o mote “Este Natal, acerte à primeira. Ofereça livros”.

Com criatividade da Sumo, a campanha recorre ao humor e a situações familiares para reforçar o livro como uma escolha de presente de Natal. O filme é protagonizado pela atriz Rita Cabaço, que assume o papel de moderadora de um grupo de apoio a pessoas que receberam presentes indesejados, num encontro marcado por desabafos e objetos improváveis, até à conclusão: “Vê-se logo que não foi um livro”.

A ideia estende-se à publicidade exterior, através de uma coleção de objetos que integra o “Arquivo de Presentes Inúteis”, e às plataformas digitais, onde os portugueses são convidados a partilhar experiências de presentes que não corresponderam às expectativas.

Uma das opções criativas da campanha passa por não mostrar livros nas peças, procurando valorizar o livro enquanto categoria, sem privilegiar títulos, autores ou géneros específicos.

“Queremos que os livros estejam cada vez mais presentes na vida dos portugueses e que a leitura se torne um hábito natural, transversal a todas as idades e gerações”, afirma Miguel Pauseiro, presidente da APEL, acrescentando que a associação pretende incentivar os portugueses a olhar para os livros como uma primeira escolha, não apenas no Natal, mas ao longo de todo o ano.

A campanha procura também responder à dificuldade de escolher o livro certo para oferecer. Para isso, será disponibilizada a plataforma oferecalivros.pt, com dicas para encontrar livros adequados aos gostos, interesses e preferências de cada pessoa, além de reunir o “Arquivo de Presentes Inúteis” e permitir a partilha de experiências.

“O grande desafio desta campanha foi tornar o livro mais relevante no momento de decisão de compra, posicionando-o como uma primeira escolha na oferta de Natal”, explica Francisco Passos Leite, founder e CEO da Sumo. O responsável sublinha que o humor foi utilizado para construir uma campanha capaz de gerar identificação e chegar a diferentes públicos e gerações.

A campanha estará no ar entre 27 de novembro e 24 de dezembro, com maior incidência na primeira quinzena de dezembro, e presença em televisão, rádio, imprensa, plataformas digitais e publicidade exterior. Em Lisboa e no Porto, contará com mupis, suportes de grande formato, presença no Metro, incluindo estações e carruagens, e em centros comerciais.