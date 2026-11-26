O ativo

O cobre. Os receios em torno da sustentabilidade dos investimentos na inteligência artificial (IA) não afetaram apenas as ações das empresas do setor. Também tiveram um impacto profundo no preço deste metal em torno do qual toda a infraestrutura tecnológica se suporta.

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A marca

O contrato de referência do cobre na Bolsa de Metais de Londres subiu 2,6% para 11.958 dólares por tonelada métrica, depois de a cotação ter caído para o valor mais baixo de 11 meses. Apesar da recuperação, regista uma descida de 15% este mês.

A causa

Na base da recuperação do preço do cobre está o alívio que os mercados acionistas observaram na sessão desta quinta-feira, sobretudo na Europa, dado que Wall Street celebrou o feriado do Thanksgiving.

As expectativas de uma procura crescente — impulsionada pelos centros de dados necessários para a IA e pelo investimento nas redes elétricas — levaram o cobre a atingir um máximo histórico de 14.875 dólares por tonelada em setembro.

Desde então registou uma correção acentuada e os investidores tentaram tirar proveito da baixa do mercado.

“O metal poderá ter ficado demasiado associado ao setor da inteligência artificial, o que levou alguns investidores a reavaliar essa ligação”, afirmou Albert Mackenzie, analista da Benchmark Mineral Intelligence, citado pela Reuters.

“As preocupações recentes em torno do investimento em IA centraram-se nos centros de dados, enquanto a valorização do dólar e um cenário económico menos favorável acrescentaram pressão adicional”, acrescentou

O que esperar a seguir

Os analistas do ING sublinham que “a dimensão da recente queda contrasta com condições relativamente restritas em certos segmentos do mercado físico de cobre”.

Enquanto os investidores continuarem a questionar a sustentabilidade dos investimentos na IA e o retorno, o mais certo é que se mantenha a pressão sobre o cobre.

Por outro lado, com a Reserva Federal a subir novamente os juros na reunião de 9 de dezembro, o dólar tenderá a valorizar face a outras moedas.

A frase