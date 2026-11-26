O empresário francês Bernard Arnault pode manter-se como presidente do conselho de administração da maior empresa mundial artigos de luxo, a LVMH, por quase mais duas décadas, até aos 95 anos, após uma modificação de estatutos.

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Segundo informações reveladas na quarta-feira pelo diário francês Le Figaro e pelo canal televisivo norte-americano Bloomberg, essa hipótese provém da modificação dos estatutos da empresa Agache, detida pela família Arnault, que se prepara para deter 49,76% do capital social da LVMH e 65,55% dos direitos de voto depois de aprovada a fusão com a Christian Dior.

A mudança de estatutos enquadra-se na reorganização empresarial no seio da família Arnault, com a fusão de todas as suas empresas numa única entidade, a Agache SCA, acrescentam as mesmas fontes.

A nova estrutura societária não impõe, por si só, que Arnault, presidente do conselho de administração e diretor executivo da LVMH, de 77 anos, permaneça automaticamente no cargo até aos 95, mas elimina o limite de idade anterior, que era de 85.

Os novos estatutos devem ser aprovados na próxima assembleia geral da Agache, prevista para 30 de dezembro.

Segundo o Le Figaro, Arnault pretende manter a influência sobre a estratégia e a gestão corporativa do conglomerado que detém a Louis Vuitton, a Dior e a Moët & Chandon, que faturou 80,8 mil milhões de euros em 2025.

As alterações ocorrem num cenário de crescente atenção à sucessão do empresário, que construiu, ao longo de décadas, um império empresarial.

Embora os cinco filhos, nascidos de dois casamentos diferentes, trabalhem em diferentes áreas do grupo, com quatro deles a integrarem o conselho de administração da LVMH, Arnault ainda não anunciou um prazo concreto para deixar os cargos que ocupa.

Na assembleia-geral de acionistas de 23 de abril de 2026, o empresário adiou qualquer debate sobre a sucessão e sugeriu que a questão poderia volta a ser abordada em sete ou oito anos.

Bernard Arnault pode ficar mais tempo à frente da LVMH, num período em que o setor global de luxo enfrenta dificuldades devido à redução da procura e a um cenário macroeconómico menos favorável.