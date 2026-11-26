A campanha, com criatividade da Coming Soon, recorre ao humor e a situações caricatas para promover a Jinglebet, a iniciativa natalícia do Casino Betclic.

O dia seguinte à festa de Natal é o ponto de partida da nova campanha do Casino Betclic, que assinala o lançamento da Jinglebet, a iniciativa de fim de ano da marca, com prémios diários para os jogadores.

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Sob o conceito “O Dia Seguinte”, o filme acompanha um grupo de amigos que, na manhã seguinte àquela que terá sido a festa de Natal mais radical de sempre, tenta recuperar da noite anterior. Ainda vestidos com os fatos da festa — entre um Pai Natal, um ajudante e uma prenda —, acabam por revisitar os momentos da noite através das fotografias no telemóvel.

A campanha, com criatividade da Coming Soon, recorre ao humor e a situações caricatas para promover a Jinglebet, a iniciativa natalícia do Casino Betclic.

“O Casino Betclic sempre teve um posicionamento de comunicação muito claro. Somos, antes de tudo, uma marca de entretenimento”, afirma Marcelo Lourenço, codiretor criativo da Coming Soon e um dos responsáveis pela campanha, sublinhando que essa abordagem tem orientado a comunicação da marca desde 2019.

“É também isso que torna esta campanha completamente diferente de uma campanha tradicional de Natal e a faz chamar a atenção durante o bloco publicitário”, afirma Pedro Bexiga, coautor da campanha, referindo-se às fotografias que revelam os ‘disparates’ protagonizados pelo grupo durante a festa.

A campanha conta com produção da Show Off Films e realização de Alexandre Montenegro e Luciano Ottani, e estará presente nos principais canais de televisão, plataformas digitais e redes de outdoor.