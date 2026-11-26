A valorização da identidade local e a promoção do envelhecimento ativo estão no centro de dois projetos do Município do Cadaval distinguidos na 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.

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A Festa das Adiafas promove as tradições agrícolas, os produtos endógenos e os produtores locais, contribuindo para dinamizar a economia e o movimento associativo do concelho. Já o Envelhecer Vivendo Cadaval procura melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da população sénior, criando oportunidades de convívio, participação e inclusão social. Duas iniciativas que refletem a aposta do município na valorização do território e das pessoas.

O que representa para a autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2026?

Esta distinção representa um motivo de enorme orgulho e satisfação para o Município do Cadaval, constituindo o reconhecimento do trabalho desenvolvido em diferentes áreas de intervenção municipal, com especial enfoque na valorização da identidade local, na dinamização económica, na inclusão social e na qualidade de vida da população.

O reconhecimento dos projetos Festa das Adiafas e Envelhecer Vivendo Cadaval demonstra que é possível preservar as tradições, valorizar os recursos do território e, simultaneamente, desenvolver respostas inovadoras e próximas das pessoas.

É um prémio que partilhamos com todos os parceiros, instituições, associações, produtores, profissionais e participantes que contribuem diariamente para construir um concelho mais dinâmico, inclusivo e coeso.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem dos projetos distinguidos?

Os dois projetos nasceram da vontade de responder a necessidades e oportunidades identificadas no território.

A Festa das Adiafas surgiu da necessidade de preservar e valorizar as tradições agrícolas do concelho, promovendo os produtos endógenos, dando visibilidade aos produtores e agentes económicos locais e afirmando o Cadaval como um território com identidade própria.

Por sua vez, o projeto Envelhecer Vivendo Cadaval nasceu da preocupação em promover o bem-estar, a qualidade de vida e a inclusão social da população sénior, criando oportunidades de convívio, participação e valorização pessoal, contribuindo para combater o isolamento e promover um envelhecimento ativo e digno.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização dos projetos?

A concretização dos projetos exigiu capacidade de planeamento, articulação e mobilização de diferentes intervenientes.

No caso das Adiafas, o principal desafio consistiu em conciliar a preservação da identidade e das tradições do certame com a sua modernização e crescimento, exigindo uma reorganização dos espaços, reforço da capacidade logística e melhoria da comunicação. Em 2026, o evento recebeu mais de 30 mil visitantes, ao longo de nove dias, e ultrapassou os 80 expositores.

No projeto Envelhecer Vivendo Cadaval, os principais desafios relacionaram-se com a diversidade de necessidades e expectativas da população sénior e com a articulação entre as diferentes instituições, ultrapassados através do diálogo, da cooperação e da adaptação das atividades às características dos participantes.

De que maneira os projetos têm impactado a vida da comunidade local?

Ambos os projetos têm contribuído para reforçar a ligação entre o Município, as instituições e a comunidade, embora através de dimensões distintas e complementares.

A Festa das Adiafas dinamiza a economia local, promove os produtos e produtores do concelho, apoia o movimento associativo e reforça o sentimento de pertença e orgulho na identidade cadavalense. A participação das associações nas tradicionais tasquinhas constitui também uma importante oportunidade de angariação de receitas para as suas atividades.

O Envelhecer Vivendo Cadaval tem proporcionado momentos de convívio, partilha e interação à população sénior, contribuindo para combater o isolamento social, fortalecer relações e promover o sentimento de pertença. Os sorrisos, o entusiasmo e as novas experiências vividas pelos participantes são exemplos concretos do impacto positivo desta iniciativa.

Quais são as perspetivas de futuro em relação aos projetos?

O Município pretende dar continuidade a ambos os projetos, reforçando o seu impacto e acompanhando as necessidades e oportunidades do território.

Relativamente às Adiafas, pretende-se consolidar o seu posicionamento como um dos eventos de referência da região Oeste, melhorando a experiência dos visitantes, criando melhores condições para os expositores e reforçando a ligação ao tecido económico, cultural e associativo, sem perder a identidade e as tradições que lhe dão origem.

Quanto ao Envelhecer Vivendo Cadaval, a prioridade passa por continuar a investir em iniciativas que promovam o envelhecimento ativo, o convívio e a inclusão social, diversificando as atividades e reforçando a colaboração com as instituições locais, procurando chegar a cada vez mais seniores.

Estas distinções constituem um incentivo para continuar a desenvolver políticas e projetos que valorizem o território e, acima de tudo, as pessoas, reafirmando o compromisso do Município com um Cadaval mais dinâmico, inclusivo e sustentável.