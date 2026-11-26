A Associação Grupo de Apoio a Doentes com Urticária Crónica (Agapuc) e a plataforma Foro Piel, em colaboração com a Novartis, lançaram a campanha «Que a urticária não te tire o sono».

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A iniciativa pretende acompanhar os doentes no seu dia-a-dia, incentivando-os a partilhar a sua experiência com o seu médico especialista e a explorar, em conjunto, formas de melhorar a sua vida quotidiana.

A urticária crónica é uma doença de pele que provoca pápulas e comichão, e que pode surgir de forma imprevisível durante meses. Afeta cerca de 1% da população, com maior frequência mulheres entre os 20 e os 40 anos e, ao contrário de outras formas de urticária, não tem uma causa externa identificável. Para além dos sintomas visíveis, a comichão intensa, a falta de sono e a incerteza face aos surtos podem afetar significativamente a qualidade de vida de quem sofre desta doença.

Muitas pessoas convivem com a doença sem sequer considerar que a sua situação possa melhorar. Mais de metade dos doentes continua a apresentar sintomas apesar de tomar anti-histamínicos e, além disso, 1 em cada 4 doentes refere sintomas mais graves do que aqueles que o médico percebe, segundo indicaram os promotores da iniciativa.

A Associação Grupo de Apoio a Doentes com Urticária Crónica (Agapuc) e a plataforma Foro Piel, em colaboração com a Novartis, salientaram que a campanha «Que a urticária não te tire o sono» tem como objetivo sensibilizar para a realidade física, emocional e social das pessoas que convivem com a urticária crónica, com especial atenção ao impacto da doença na sua qualidade de vida.

A iniciativa articula-se em torno de um site com informação clara e fiável sobre a urticária crónica. Entre os recursos disponíveis, incluem-se ferramentas para identificar possíveis sintomas e perturbações do sono, concebidas para ajudar os doentes a partilhar a sua experiência com um profissional de saúde e a avaliar em conjunto possíveis formas de melhorar a sua situação. O site reúne também testemunhos reais, perguntas frequentes e outros recursos de interesse.

Outra das ferramentas em destaque da campanha é o «Guia para falar sobre a urticária crónica com o seu médico», um material para download concebido para ajudar os doentes a prepararem a consulta e a tirarem o máximo partido dela. O guia permite-lhes registar a evolução da doença desde a última consulta, descrevendo os sintomas sentidos e a forma como estes afetaram a sua qualidade de vida. Além disso, o site inclui recursos e informações práticas sobre como lidar com a urticária crónica e acompanhar corretamente a sua evolução.

«Viver com urticária crónica significa não saber quando surgirá o próximo surto, passar noites sem dormir devido à comichão e, muitas vezes, sentir que os outros não compreendem o que se passa consigo. É fundamental que as pessoas com urticária crónica saibam que não estão sozinhas e que descrever em pormenor como a doença as afeta, inclusive no sono, ajuda o médico a avaliar melhor cada caso», salientou a representante dos doentes e fundadora da Associação Grupo de Apoio a Doentes com Urticária Crónica (Agapuc), Marina Dávila.

Por seu lado, o coordenador da plataforma Foro Piel e vice-presidente do Fórum Espanhol de Doentes, Santiago Alfonso, afirmou que «as doenças de pele são frequentemente minimizadas porque são vistas como um problema estético, quando, na realidade, condicionam o descanso, o trabalho, as relações e a saúde emocional de quem as sofre. Iniciativas como esta ajudam a sociedade a compreender que a urticária crónica é muito mais do que uma afeção cutânea e incentivam os doentes a não se resignarem e a falar abertamente com o seu especialista — normalmente na área da dermatologia ou alergologia, mas também na Atenção Primária — sobre como a doença os afeta no seu dia-a-dia».