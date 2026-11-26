CNPR com curso sobre reparação automóvel em veículos térmicos e elétricos
A qualidade das peças de reposição e os desafios da reparação de veículos térmicos e elétricos vão ser abordados nesta formação da Câmara Nacional de Peritos Reguladores, no dia 28 de novembro.
A Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR), através da Comissão de Formação e do Colégio Automóvel, promove, no dia 28 de novembro, entre as 10h00 e as 11h30, o curso “Veículos Térmicos e Elétricos – Qualidade das Peças de Reposição; Materiais em Carroçarias” de forma online.
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A formação aborda os desafios técnicos associados à reparação automóvel, com particular enfoque na evolução dos materiais, na utilização de peças de substituição e no enquadramento legal aplicável.
A formação irá abordar três áreas principais: a qualidade das peças de reposição; os materiais utilizados nas carroçarias; e o dever de informação ao lesado ou proprietário do veículo quando o perito aprova a utilização de peças equivalentes ou reutilizadas na reparação.
A formação será lecionada por António Pereira, perito regulador e membro da Direção da Comissão de Formação da CNPR. Destina-se a peritos reguladores e averiguadores, gestores de sinistros, profissionais da mediação, chefes de oficina, autoridades policiais e a interessados na reparação automóvel.
A participação está sujeita a inscrição obrigatória até, sexta feira, 27 de novembro, às 14h30.
As condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da CNPR. Para aceder, clique aqui.
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