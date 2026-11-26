Consórcio da Sacyr e DST ganha segundo troço da alta velocidade. Contrato será assinado em junho
Relatório final do júri confirma a vitória do consórcio da Sacyr, DST e Alberto Couto Alves, que apresentou um valor mais baixo no concurso. Construção só deverá arrancar em 2028.
O relatório final do júri do concurso público para o troço da linha de alta velocidade Porto – Lisboa confirma a vitória do agrupamento que junta a espanhola Sacyr e as portuguesas DST e Alberto Couto Alves, avançou o Jornal de Negócios. Segundo apurou o ECO, a adjudicação deverá ocorrer já no próximo mês, com a assinatura do contrato prevista para junho. Construção só deverá arrancar em 2028.
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(Notícia em atualização)
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