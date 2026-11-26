“É tempo de chegar a acordo” sobre o quadro financeiro plurianual da UE para 2028-2034, diz António Costa na carta-convite aos líderes europeus para o conselho europeu especial que se realiza esta quinta e sexta-feira. Mas a disparidade de posições e a complexidade das negociações deixam antecipar que o acordo não será alcançado já. O cenário político em França, no próximo ano, pode ser pressão suficiente para se tentar fechar o acordo este ano, mas nada é certo.

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“Em conjunto, temos a responsabilidade de encontrar um acordo equilibrado que permita à União Europeia enfrentar os desafios que tem pela frente”, escreve o presidente do Conselho Europeu, recordando que colocou sobre a mesa uma proposta de compromisso entre frugais e amigos da Coesão e que pela primeira vez faz uma nova abordagem aos recursos próprios, em linha com o sugerido pelo próprio Parlamento Europeu. Mas o tempo é o grande inimigo desta solução de financiamento adicional do orçamento comunitário para 2028-2034, porque é uma decisão que exige unanimidade e redigir uma diretiva no espaço de um ano não é tarefa fácil.

“Aumentar a competitividade, reforçar a segurança e defesa e dar visibilidade à Europa no mundo, preservando simultaneamente as políticas que já deram provas do seu valor.” Estes são os desafios elencados por António Costa no convite para a cimeira especial. Reptos que o presidente do Conselho defende que têm de ser alcançados “mantendo as contribuições nacionais num nível razoável”. “Um conjunto equilibrado de novos recursos próprios ajudar-nos-á a alcançar esse objetivo”, acrescenta.

“Neste momento, há um problema de quadratura do círculo”, diz ao ECO Miguel Poiares Maduro. “É necessário conjugar três questões que é muito difícil, se não impossível mesmo”, sublinha o antigo ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional que tinha a tutela dos fundos europeus. “Há um conjunto de interesses estabelecidos muito forte à volta do orçamento europeu, que limitam muito a capacidade de alterações substanciais, desde a Política Agrícola Comum à Política de Coesão. Há pressões muito grandes para que a União tenha um papel mais importante em novas áreas, como a defesa e que exigem novos recursos financeiros. E há pressões muito grandes no sentido de diminuir as contribuições nacionais. Portanto, isto é uma quadratura do círculo impossível em si de fazer”, resume.

Para Poiares Maduro a proposta de António Costa “tenta fazer essa quadratura do círculo”, nomeadamente através da introdução dos novos recursos próprios, “tenta ser equilibrada” e “a reação negativa de vários lados parece normal, porque faz parte da estratégia negocial”, diz o também especialista em Direito Constitucional, Direito Europeu e Análise Económica do Direito.

Mas é claro: “Acho que não vamos ter acordo esta semana, mas parece que podem existir condições para existir um acordo até ao final do ano”, acrescenta.

A proposta de compromisso de António Costa baixa o próximo orçamento comunitário para 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes (1.582,5 mil milhões a preços constantes de 2025), face aos 1.984,9 mil milhões de euros inicialmente propostos pela Comissão Europeia (1.763,1 mil milhões a preços constantes de 2025). A proposta procura limitar o esforço financeiro dos países, preservar áreas como a agricultura e a coesão e reforçar as fontes de financiamento do orçamento comunitário através da criação de novos recursos próprios. Entre as medidas sugeridas está uma contribuição de 3% sobre determinadas receitas digitais das grandes empresas.

Mas o caminho a percorrer ainda é longo. Desde logo porque, depois dos líderes europeus chegarem a acordo é preciso que o Parlamento Europeu também dê luz verde.

“A maioria do Parlamento Europeu não corresponde à maioria política dos governos nacionais no Conselho”, sublinha Poiares Maduro. “As pessoas tendem a esquecer isso. Nem sempre os deputados se alinham com aquilo que os líderes decidem no Conselho até porque os deputados são de outros partidos políticos daquele Estado e podem ter posições bem diferentes e querer usar a votação para criar dificuldades aos governos nacionais”, acrescenta.

Recursos próprios não são “prémio de consolação”, nem moeda de troca

Mas para já o Parlamento garante que “não tem linhas vermelhas” e considera que a proposta de António Costa “vai no bom caminho”. Mas deixa um alerta: introduzir uma proposta em torno dos recursos próprios não é um “prémio de consolação”.

“Este não é o momento de o Parlamento se colocar numa posição de linhas vermelhas”, disse Carla Tavares, na conferência de imprensa de quarta-feira que antecedeu o debate no Parlamento europeu da proposta de António Costa. “Saudamos a proposta relativamente aos recursos próprios que são fundamentais para suportar a ambição que todos temos para a UE. Este é o momento de dar espaço ao Conselho europeu e aos líderes europeus”, acrescentou a co-relatora do Parlamento Europeu para o próximo orçamento plurianual da UE até 2034.

“Pela primeira vez, em muitos anos há uma abordagem nova aos recursos próprios. Acreditamos que será um bom princípio para as próximas reuniões e negociações do Conselho”, sublinhou Carla Tavares, recordando que o Parlamento mantém a posição que sempre teve desde abril, quando foi definido o seu mandato para esta questão.

Recorde-se que o Parlamento Europeu rejeitou que a Política de Coesão e a Política Agrícola Comum fossem postas em causa para responder às novas prioridades da Comissão Europeia. Por isso, propôs um aumento de 10% no próximo quadro financeiro plurianual, conseguido ao alocar totalmente os 1,27% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) da União Europeia aos programas comunitários, tratando separadamente os reembolsos do NextGenerationEU que seriam assegurados com novos recursos próprios. Uma proposta aprovada por 370 votos.

Mas “o facto de se colocar pela primeira vez a questão dos recursos próprios como uma prioridade do Conselho europeu não deve ser vista como uma moeda de troca por um orçamento de dimensão inferior”, alertou a eurodeputada portuguesa.

“O Parlamento não aceitará nenhum orçamento que não tenha a ambição financeira que lhe permita responder aos desafios para os quais foi concebido”, disse, por seu turno, Sandra Gómez López, corelatora do dossiê dos recursos próprios. “Os recursos próprios não são nenhum prémio de consolação ou contrapeso a um quadro financeiro plurianual doente”, acrescentou a eurodeputada espanhola.