Os bancos voltaram a emprestar mais dinheiro às famílias para comprar casa. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o stock de crédito à habitação cresceu 11,2% em outubro face ao mesmo mês do ano passado.

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Trata-se de um ritmo de crescimento igual ao registado em agosto e setembro, e mantém a tendência de subida do crédito à habitação que começou em janeiro de 2024.

No final de outubro, a carteira de empréstimos para habitação somava 121,3 mil milhões de euros, mais 1.132 milhões do que no fim de setembro e o valor mais elevado de sempre. Em outubro do ano passado, este valor estava nos 109,1 mil milhões de euros.

O dados do Banco de Portugal revelam ainda que a taxa de crescimento do crédito à habitação subiu de forma progressiva ao longo deste ano. Em junho chegou aos 10,9%, a mais elevada desde fevereiro de 2003, e em julho passou para 11%. Desde agosto está nos 11,2%.

Somando todos os empréstimos aos particulares, o montante concedido pelos bancos cresceu 10,8% em termos anuais. O Banco de Portugal assinala que o crédito às famílias está a crescer mais em Portugal do que no conjunto da área do euro, e que a diferença é maior na habitação.

Fora da habitação, os empréstimos ao consumo e outros fins aumentaram 207 milhões de euros em outubro, para 36,3 mil milhões. A taxa de variação anual passou de 9,7% em setembro para 9,8%. A subida veio do crédito ao consumo, que acelerou de 9,5% para 9,8%.

É o crescimento mais forte deste tipo de empréstimos desde fevereiro de 2020, o último mês antes da pandemia. Já os empréstimos para outros fins abrandaram, de 9,9% em setembro para 9,7% em outubro.