‘Curtailment’, o travão na geração no Brasil que a EDP quer atenuar com bitcoin e bateriaspremium
Limites à geração de energia renovável no Brasil, devido ao excesso de oferta, estão a travar investimento. EDP quer atenuar problema ao escoar para mineradoras de bitcoin e armazenar em baterias
O ato de reduzir, limitar, cortar. A palavra curtailment não tem tradução direta do inglês para português, mas é a que está na boca dos principais players do setor da energia no Brasil. Aplicado geralmente a fontes renováveis, o curtailment é a redução forçada da produção de eletricidade devido a limitações da rede elétrica, excesso de oferta ou necessidades de segurança do sistema.
No Brasil, o curtailment tem-se agravado significativamente nos últimos anos, com a expansão da capacidade de produção renovável a ultrapassar o crescimento da procura e do reforço das redes elétricas. Os cortes…
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