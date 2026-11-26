O ato de reduzir, limitar, cortar. A palavra curtailment não tem tradução direta do inglês para português, mas é a que está na boca dos principais players do setor da energia no Brasil. Aplicado geralmente a fontes renováveis, o curtailment é a redução forçada da produção de eletricidade devido a limitações da rede elétrica, excesso de oferta ou necessidades de segurança do sistema.

No Brasil, o curtailment tem-se agravado significativamente nos últimos anos, com a expansão da capacidade de produção renovável a ultrapassar o crescimento da procura e do reforço das redes elétricas. Os cortes…