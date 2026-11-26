David Pontes deixa direção do Público, Pedro Candeias será o próximo diretor
O substituto será Pedro Candeias, atual diretor-adjunto, nome já proposto ao Conselho de Redação. Digital é a prioridade.
O jornalista David Pontes, desde junho de 2023 diretor do Público, vai deixar a direção do título no dia 31 de dezembro.
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A novidade foi anunciada esta manhã na redação e confirmada pelo próprio Público. O substituto será Pedro Candeias, atual diretor-adjunto, nome já proposto ao Conselho de Redação.
Pedro Candeias, no título da Sonae desde o verão de 2025, iniciou a carreira no Record e integrou a equipa do Expresso, do qual foi subdiretor. A administração do Público, citada pelo título, destaca o conhecimento e experiência do jornalista na área digital, que aponta como uma prioridade para o próximo ciclo editorial.
Em relação aos últimos dois anos, e de acordo com a notícia do Público, aponta a “consolidação da liderança na circulação digital paga”, o alargamento da oferta editorial “com os lançamentos do Público Brasil, do vertical Enter e da aplicação Gen P” e o reforço do “Público na Escola e da Prova dos Factos”.
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