Com mais de 11.000 metros quadrados e capacidade para acolher cerca de 2.000 pessoas, o novo escritório da Deloitte no Porto passa a concentrar a operação da consultora na cidade Invicta, que antes estava distribuída por várias instalações, juntando assim num mesmo espaço diferentes áreas de negócio, competências e equipas especializadas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Batizado como Deloitte Nexus, o empreendimento localizado no número 39 da Rua Gonçalo Sampaio, na zona do Campo Alegre, a poucos metros da rotunda da Boavista, foi inaugurado oficialmente esta quinta-feira e vai reforçar a capacidade de uma operação que conta já com mais de 1.400 profissionais na cidade e perto de 2.100 na região Norte.

O imóvel que durante vários anos foi a sede da seguradora Ageas no Porto e teve obras de reabilitação num investimento superior a 35 milhões de euros, sendo atualmente propriedade da BPI Gestão de Ativos, acolhe igualmente equipas que integram os hubs regionais tecnológicos da Deloitte e dedicadas a áreas como a inteligência artificial (IA), que desenvolvem soluções e prestam serviços a clientes de vários países.

No entanto, a maior novidade é a integração no Deloitte Nexus de um centro de operações de redes e de cibersegurança, que vai funcionar em articulação com o The Hoop Lisboa. Os dois centros estão ligados à rede internacional da consultora e foram “concebidos para assegurar monitorização e capacidade de resposta contínua, 24 horas por dia, nas áreas de conectividade, cibersegurança e infraestruturas digitais”.

Atualmente com cerca de 6.000 profissionais no país, a subsidiária que faturou 440 milhões de euros em Portugal no ano passado, sublinha que esta capacidade adicional na Invicta lhe permite “reforçar, a partir de Portugal, a prestação de serviços especializados em áreas cada vez mais críticas para as organizações, num contexto marcado pela crescente digitalização das operações, pela adoção acelerada de IA e pela maior complexidade das ameaças cibernéticas”.

Para o CEO e managing partner António Lagartixo, o Deloitte Nexus “traduz a importância que o Porto e a região Norte assumem na estratégia” da empresa, que nos últimos seis anos duplicou a operação na cidade — liderada por Nuno Figueiredo, serve clientes em mais de 70 países — e construiu aqui “um verdadeiro hub de competências diversificadas” nas diferentes áreas de negócio: Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting (Technology & Transformation) e Advisory (Strategy, Risk & Transactions).

“Este novo espaço permite-nos dar continuidade a esse crescimento, atrair e desenvolver talento e reforçar a nossa capacidade de, a partir de Portugal, levar competências e conhecimento a clientes em todo o mundo”, acrescentou o responsável nacional da Deloitte desde 2019, depois de mostrar as novas instalações ao autarca Pedro Duarte e ao secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia.

Até agora conhecido como Edifício Mutual, a reabilitação deste imóvel resultou de uma parceria entre a promotora e investidora londrina Osborne, que comprou o edifício em 2023, e a portuense Adriparte, especializada no imobiliário de luxo. O projeto do gabinete de arquitetura Openbook preservou alguns dos elementos originais: os murais do átrio de entrada, da autoria da artista Lídia Vieira, foram restaurados; e o revestimento original em cobre foi reaproveitado para criar um painel escultórico que serve de fundo à receção do edifício.

Porquê “Nexus”? “Significa ligação, um ponto de encontro. Descreve bem o que queremos atingir com este novo escritório: uma ligação entre pessoas e tecnologia, entre o talento e as oportunidades que queremos criar, entre as competências e as soluções, e entre os clientes e as nossas equipas”, explicou Lagartixo, descrevendo este novo escritório de oito pisos como “um espaço state of the art em tudo o que é tecnologia e novas formas de trabalho, e ao mesmo tempo sustentável e flexível”.

Num discurso na cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, destacou como este edifício concebido originalmente nos anos 1970 com uma “ambição de modernidade” e que “marcou a paisagem urbana” da cidade, alberga a partir de agora uma operação que enquadrou na “diversificação do modelo de desenvolvimento económico” ambicionada pelo Executivo municipal, menos dependente de setores como o turismo e o imobiliário.