As famílias tinham 203,4 mil milhões de euros depositados nos bancos residentes no final de outubro, mais 226 milhões do que em setembro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

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O montante subiu 0,11% face ao mês anterior, mas a taxa de variação anual do stock de depósitos de particulares desceu para 3%, depois de 3,1% em setembro, contabilizando assim o menor ritmo de crescimento desde fevereiro de 2024.

A subida do mês veio dos depósitos a prazo, onde o Banco de Portugal inclui os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso. Estas aplicações aumentaram 779 milhões de euros em outubro, refere o banco central. Já as responsabilidades à vista, que são na maior parte depósitos à ordem, caíram 554 milhões de euros no mesmo período.

O reforço dos depósitos a prazo acontece numa altura em que os juros pagos pelos bancos estão a subir. A remuneração dos novos depósitos a prazo aumentou em setembro pelo oitavo mês consecutivo, para 1,82%, contra 1,63% em agosto, mantendo-se abaixo da média da Zona Euro. Nesse mês, os novos depósitos com prazo até um ano representaram 95% do total de novos depósitos efetuados por particulares.

No arranque do ano, no final de janeiro de 2026, o stock de depósitos de particulares totalizava 200,7 mil milhões de euros. Até outubro, o montante aumentou cerca de 2,7 mil milhões de euros.

No caso das empresas, no final de outubro, os depósitos nos bancos residentes chegavam aos 81,5 mil milhões de euros, mais 976 milhões do que no fim de setembro. E como nos particulares, o ritmo anual abrandou, com a taxa homóloga a descer de 11,4% em setembro para 9,5% em outubro.