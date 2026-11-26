A Jerónimo Martins Agroalimentar (JMA), subsidiária do grupo que detém os supermercados Pingo Doce, comprou uma participação de 50% no capital da sociedade Agricimor, numa operação que “visa o reforço da área de negócio de agropecuária”, confirmou ao ECO o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos.

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Fonte oficial do grupo de distribuição, que viu os lucros desceram para 414 milhões até setembro, recusou avançar mais informação além da reportada no mais recente relatório e contas: a aquisição foi concretizada em agosto deste ano e “o acordo parassocial celebrado entre os acionistas concede à JMA o controlo da gestão e uma opção de compra sobre os restantes 50%”.

A operação visa o reforço da área de negócio de agropecuária da Jerónimo Martins Agro-Alimentar. Fonte oficial do Grupo Jerónimo Martins

Constituída em março de 2000, a sociedade Agricimor – Administração e Exploração de Propriedades passou em setembro a ter como gerente António Serrano, líder da JMA e ex-ministro da Agricultura, depois de João Ferreira Queimado ter renunciado aos órgãos sociais, de acordo com a documentação consultada pelo ECO.

Antigo capitão da equipa de râguebi do Benfica e filho do ex-presidente dos encarnados José Ferreira Queimado, o empresário mantém-se assim como sócio desta exploração agropecuária. Sediada na Herdade da Defesa de Cima (Torre de Coelheiros, no concelho de Évora), duplicou as vendas para 554 mil euros em 2025, ano em que passou de lucros a um ligeiro prejuízo de 12,3 mil euros.

Em paralelo, como o ECO noticiou, a Jerónimo Martins aguarda ‘luz verde’ da Autoridade da Concorrência para a compra da unidade de preparação, transformação e acondicionamento de carne bovina fresca e processada em Torres Novas que a famalicense Campicarn abriu há três anos com 200 empregos. Um negócio concretizado através da Best Farmer, que no ano passado vendeu 13.679 bovinos.