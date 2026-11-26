Duarte Cordeiro critica Carneiro nas alianças com o Chega e acusa-o de ser “tímido” na habitação
Antigo ministro do Ambiente considera que José Luís Carneiro perdeu margem de manobra com as alterações ao Orçamento aprovadas com o Chega e reclama medidas mais ambiciosas para a habitação.
Duarte Cordeiro considera que José Luís Carneiro se precipitou ao anunciar a viabilização do Orçamento do Estado antes de conhecer a proposta do Governo e critica o número de alterações apresentadas pelo PS em conjunto com o Chega. Embora desvalorize o impacto financeiro das chamadas “coligações negativas”, que representam 0,08% da despesa total, o antigo ministro do Ambiente diz, em entrevista ao programa “Hora da Verdade” da Renascença, que “não era muito favorável” a esta estratégia e considera que o líder socialista “perdeu espaço para poder um dia reclamar se ficar na situação de lhe alterarem um Orçamento”. Para Cordeiro, o PS deveria ter concentrado as propostas nas três prioridades económicas que tinha inicialmente identificado.
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Na habitação, as críticas à liderança socialista são ainda mais contundentes. Apesar de considerar positivas algumas das propostas apresentadas nos Estados Gerais do PS, nomeadamente a criação de um fundo de habitação e o reforço do papel das autarquias, Cordeiro entende que continuam a ser medidas convencionais. “Acho que está a ser tímido. Precisamos de outra urgência“, afirma, defendendo uma intervenção mais forte sobre os fatores que pressionam os preços, como o regime fiscal dos residentes não habituais, o alojamento local nas cidades de Lisboa e do Porto e os imóveis devolutos.
O antigo dirigente socialista considera também que a estratégia de José Luís Carneiro de enviar cartas ao Governo para discutir matérias de interesse nacional “não é eficaz”, ainda que veja com bons olhos a abertura do partido à sociedade civil através dos Estados Gerais. Defende que o PS deve “tornar difícil a vida ao Governo” e mostrar que existe consenso social em torno de propostas alternativas. Já sobre o Executivo de Luís Montenegro, considera que uma remodelação “pelo menos, melhoraria o ambiente político”, apontando em particular a falta de capacidade da ministra da Saúde para agregar contributos para o setor.
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