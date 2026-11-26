O economista espanhol Pablo Hernández de Cos está mais perto de se tornar presidente do Banco Central Europeu (BCE) a partir do dia 8 de fevereiro, substituindo a francesa Christine Lagabrde na liderança da autoridade monetária da Zona Euro.

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O jornal espanhol El País adianta que os Países Baixos retiraram esta quinta-feira o nome do seu candidato, Klaas Knot, desta corrida no âmbito das negociações no Conselho Europeu que decorre esta semana em Bruxelas, isto apesar de terem mantido aspirações ao cargo até último momento.

No mesmo sentido a agência Bloomberg revela que os Países Baixos estão dispostos para apoiar uma solução consensual para os três cargos em aberto no BCE, abrindo a porta à nomeação do espanhol para a posição máxima.

Segundo o El País, que cita fontes diplomáticas europeias, Pablo Hernández de Cos assegurou o apoio da maioria dos Estados-membros, incluindo de Berlim e Paris, que também deverão conseguir eleger os seus candidatos, designadamente o alemão Markus Brunnermeier para economista-chefe e a francesa Laurence Boone para membro da comissão executiva.

O Parlamento Europeu e o BCE ainda vão emitir a sua opinião.