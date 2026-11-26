A taxa Euribor subiu esta quinta-feira a três meses e desceu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira.

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou esta quinta-feira ao ser fixada em 3,074%, menos 0,003 pontos percentuais do que na quarta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 40,25% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 30,96% e 24,24%, respetivamente.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 40,25% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 30,96% e 24,24%, respetivamente. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também baixou esta quinta-feira, para 3,328% , menos 0,023 pontos que na véspera.

a taxa Euribor também , menos 0,023 pontos que na véspera. Em sentido contrário, a Euribor a três meses avançou esta quinta-feira, ao ser fixada em 2,811%, mais 0,002 pontos.

A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada no prazo mais curto, a avançar no intermédio e a descer no mais longo. A média mensal da Euribor em outubro manteve-se em 2,635% a três meses e subiu 0,053 pontos para 2,975% a seis meses. Já a média da Euribor a 12 meses desceu 0,008 pontos para 3,239% em outubro.

Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras em 28 de outubro, e, segundo o mercado, adiou a sua subida para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro. Em 10 de setembro, o BCE subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.

Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.