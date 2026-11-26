Convencer os europeus a utilizar o euro digital poderá ser mais difícil do que desenvolver a tecnologia necessária para o colocar em circulação. Vera Franco Costa, que participa nos trabalhos de desenvolvimento da moeda digital europeia, descreveu um desafio técnico complexo, mas não disruptivo. Na 7.ª edição da conferência New Money, organizada pelo ECO com apoio da sociedade de advogados Morais Leitão, a responsável pela área do MBway na SIBS defendeu que a adesão dependerá da utilidade do novo instrumento e da capacidade dos operadores nacionais para adaptá-lo aos hábitos de pagamento dos consumidores.

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O lançamento tem 2029 como horizonte, embora continue dependente dos avanços legislativos. No painel ‘CBDC e Stablecoins – Euro Digital e Stablecoins: O Futuro da Moeda na Europa’, moderado pelo Associado da Morais Leitão, João Diogo Barbosa, Vera Franco Costa antecipou que a infraestrutura poderá servir de base ao desenvolvimento de carteiras digitais e de outros serviços em cada país. Até ao final da década, espera também a entrada de mais operadores no mercado e o aparecimento de soluções europeias capazes de responder a novas necessidades de pagamento.

“O euro digital e as stablecoins levantam questões que vão muito além da tecnologia: soberania monetária, estabilidade financeira e o peso do euro face ao dólar”, salientou o moderador. André Rendeiro, membro executivo do Bison Bank, distinguiu a ambição de soberania monetária associada ao euro digital das aplicações empresariais das stablecoins. Enquanto a moeda digital do Banco Central Europeu (BCE) procura reforçar a posição internacional do euro e a autonomia financeira da Europa, os instrumentos emitidos por entidades privadas podem resolver dificuldades concretas nas transferências internacionais. Nestas operações, o dinheiro passa frequentemente por vários bancos correspondentes, o que torna difícil acompanhar o percurso dos fundos e perceber quanto tempo vão demorar a chegar ao destinatário.

Algumas dessas aplicações já fazem parte da atividade da Visa, partilhou Gonçalo Santos Lopes, country manager da empresa em Portugal, que referiu a utilização de stablecoins na liquidação de operações, em programas de cartões e no financiamento antecipado de pagamentos entre empresas. A possibilidade de movimentar fundos a qualquer hora, sem depender dos horários dos sistemas bancários tradicionais, permite simplificar a gestão de liquidez e reduzir algumas das limitações operacionais dos pagamentos internacionais.

Nos programas de cartões, a integração destas moedas permite manter os meios de pagamento a que os consumidores estão habituados, mesmo quando a tecnologia utilizada nos bastidores é diferente. Gonçalo Santos Lopes defendeu que as melhores experiências serão aquelas em que o cliente não precisa sequer de saber qual a moeda utilizada para processar a operação. A inovação poderá, assim, tornar-se parte dos serviços existentes sem exigir uma mudança nos hábitos de quem paga.

É necessário construir um mercado com maior segurança e maior confiança, e esta regulação permite trazer essa confiança aos investidores André Rendeiro Membro executivo do Bison Bank

A expansão das stablecoins levanta, contudo, questões de segurança e de supervisão, como assinalou André Rendeiro, que considera que as exigências do regulamento europeu MiCA (Markets in Crypto-Assets) não devem ser encaradas apenas como obstáculos à entrada no mercado. Pelo contrário, defendeu a necessidade de “construir um mercado com maior segurança e maior confiança”, capaz de atrair investidores menos familiarizados com os ativos digitais. O responsável reconheceu os riscos para a estabilidade financeira, incluindo a eventual deslocação de depósitos, mas sustentou que os bancos regulados dispõem de mecanismos prudenciais para os gerir.

A convivência entre diferentes formas de dinheiro coloca também exigências às redes de pagamento. “Não acredito que num futuro próximo ou distante vá haver uma moeda que seja única”, afirmou Gonçalo Santos Lopes, defendendo que a interoperabilidade será indispensável para ligar os novos instrumentos aos sistemas tradicionais. Essa adaptação exige investimento dos operadores e mecanismos de prevenção de fraude que mantenham a proteção dos consumidores. “Conceptualmente, ela é decisiva e requer investimento coletivo”, acrescentou, a propósito da interoperabilidade.

O horizonte de 2030 não deverá, ainda assim, trazer uma substituição generalizada dos meios de pagamento atuais. André Rendeiro considera curto o prazo até ao final da década e apontou para uma adoção gradual, dependente das vantagens oferecidas pelos novos serviços. Os cartões e o numerário vão continuar a coexistir com outras formas de dinheiro, num mercado em que os agentes de inteligência artificial podem vir a assumir um papel crescente na realização de transações.