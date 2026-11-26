O escritório de advogados Fieldfisher aumentou em 34% as horas dedicadas a trabalho pro bono no último ano, elevando para cerca de 3,07 milhões de libras o valor estimado dos serviços jurídicos prestados gratuitamente. As horas de participação em iniciativas comunitárias cresceram ainda mais: 139%, segundo o mais recente relatório de sustentabilidade da sociedade de advogados europeia.

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O documento, intitulado “Sustainability in Action”, apresenta os resultados alcançados no último ano e define as prioridades da firma até 2030. Entre as principais medidas está uma nova meta de redução das emissões de carbono, acompanhada por um plano que identifica as áreas em que a sociedade pretende intervir.

Na vertente ambiental, 19 dos 23 escritórios abrangidos pelo relatório já utilizam eletricidade de fontes renováveis. A sociedade reforçou também os mecanismos de recolha e acompanhamento dos dados relativos às emissões nos 23 escritórios.

“A sustentabilidade passa, cada vez mais, por transformar compromissos em ações mensuráveis”, afirma Robert Shooter, managing partner da Fieldfisher. O responsável destaca os progressos na redução das emissões e no apoio às comunidades, mas reconhece que há ainda áreas em que é necessário fazer mais.

O relatório aborda também a diversidade e a inclusão. No Reino Unido, a recolha de dados sobre diversidade passou a abranger 79% dos colaboradores. As mulheres representam atualmente 31% dos sócios, 65% dos advogados e 62% do total de trabalhadores da sociedade.

Até 2030, a Fieldfisher pretende que mais de 55% dos seus colaboradores participem anualmente em iniciativas de trabalho pro bono ou de apoio à comunidade.

Iniciativas também em Portugal

Em Portugal, a estratégia tem sido concretizada através de ações de impacto social e envolvimento com a comunidade. Entre as iniciativas promovidas ou apoiadas pelo escritório estão a “Corrida Sempre Mulher,” atividades relacionadas com a diversidade e a igualdade de oportunidades e uma ação de dádiva de sangue, no âmbito do programa global “One Firm Action”.

A sociedade tem igualmente procurado integrar os critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) na gestão de riscos, incluindo matérias relacionadas com alterações climáticas, cadeias de abastecimento e utilização de inteligência artificial.

Nicole Bigby, diretora de Sustentabilidade e ESG da Fieldfisher, considera que o último ano foi importante para consolidar os sistemas de acompanhamento e as estruturas de governação da sociedade. A responsável aponta agora como prioridades a execução do plano de redução de carbono, a melhoria da qualidade dos dados ambientais e o reforço do impacto social.

Nos próximos anos, a Fieldfisher pretende ainda avançar com a estratégia Just Purpose e alargar o apoio a iniciativas de inclusão nas diferentes áreas de prática jurídica.