A FIFA foi alvo de um cibertaque que permitiu o acesso não autorizado a informação pessoal e empresarial, confirmou esta quinta-feira a organização que tutela o futebol mundial.

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“A FIFA pode confirmar que foi vítima de um ciberataque criminoso que resultou no acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais”, afirmou a Federação Internacional de Futebol num comunicado, citado pela BBC.

“A FIFA está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes, incluindo as forças policiais. A FIFA condena nos termos mais veementes possíveis a aquisição e publicação ilegais de informações, em particular de dados pessoais. Tais ações constituem uma violação grave e inaceitável da privacidade e podem ter consequências significativas para as pessoas afetadas”, acrescenta a organização.

Apesar da confirmação do ataque, permanecem por esclarecer vários elementos. A instituição não revelou quando ocorreu a intrusão, quantas pessoas ou entidades foram afetadas nem que tipo de informação empresarial foi comprometida. Contudo, uma fonte próxima do caso indicou à Reuters que menos de 0,1% dos dados totais da organização terão sido afetados.

A confirmação da organização surge depois de um grupo que se identifica como “Handsome Boy Hacking Club” ter divulgado, na semana passada, uma imagem que alegadamente mostrava ficheiros internos da FIFA. Três dias depois, o grupo aparentou reivindicar a responsabilidade pelo ataque, em resposta a uma publicação que referia a divulgação de mais de 12 GB (gigabytes) de documentos internos, segundo a Associated Press.

O incidente soma-se a uma sequência de ataques informáticos, refletindo a crescente exposição das grandes organizações a este tipo de intrusões não autorizadas.