O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma Resolução que concede o estatuto de “interesse estratégico nacional” à candidatura portuguesa a uma das gigafábricas de inteligência artificial (IA) que serão cofinanciadas pela Comissão Europeia. Isto possibilita a ligação da futura infraestrutura à rede elétrica, caso Portugal vença o concurso.

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Num comunicado, o Governo explica que “a Resolução garante que serão asseguradas as condições necessárias à ligação do projeto à Rede Elétrica de Serviço Público, com uma capacidade até 260 MVA [megavolt-ampere], permitindo criar em Portugal uma infraestrutura estratégica de computação para inteligência artificial e controlo sobre o tratamento de dados”.

Para tal, o Conselho de Ministros “reconhece o interesse estratégico nacional da candidatura portuguesa para a instalação de uma gigafábrica de inteligência artificial, no âmbito do concurso promovido pela Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho”, conhecido pela designação EuroHPC.

Através do Banco Português de Fomento, Portugal tem estado a trabalhar numa candidatura à captação de uma das sete gigafábricas de IA que a Comissão Europeia vai ajudar a financiar, em paralelo com fundos nacionais e capitais privados. Estas infraestruturas terão até 100 mil chips (GPU) de ponta para treino e inferência de modelos de IA, contribuindo para posicionar a Europa na vanguarda desta tecnologia.

Concurso sofre novo adiamento

Mas o processo tem vindo a ser sucessivamente adiado. Depois de sido inicialmente apontado para o final de 2025, o concurso foi oficialmente lançado em julho e deveria ter encerrado em novembro. No entanto, o lote a que o país vai concorrer foi adiado para o início de dezembro e, esta quarta-feira, 25 de novembro, voltou a ser adiado, agora para o dia 30 de dezembro, segundo informações disponibilizadas pelo EuroHPC.

Aquando do primeiro adiamento, a comissária europeia Henna Virkkunen comentou num encontro com jornalistas em Lisboa, em resposta ao ECO, que “é muito lamentável”. “Mas estamos a falar de projetos de milhares de milhões, e isso significa que vários países e empresas têm de colaborar”, justificou. A Virkkunen disse também esperar o arranque dos projetos daqui a um ano.

O Governo português tem estado a negociar com o Governo espanhol a formulação de uma “candidatura ibérica” ao concurso das gigafábricas.