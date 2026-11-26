O Governo lançou esta quinta-feira com o Instituto Nacional de Administração (INA) um programa de formação em inteligência artificial (IA) para a Administração Pública com o objetivo de formar 600 mil trabalhadores até 2030.

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De acordo com um dos responsáveis pelo programa “IA Agora AP” e vogal do conselho diretivo do INA, Miguel Agrochão, o projeto tem a “ambição de chegar a 600 mil trabalhadores” até 2030 e começa por reconhecer que a Administração Pública (AP) é “um corpo heterogéneo com necessidades específicas e diferenciadas”.

O responsável, que falava à margem da apresentação do IA Agora AP, em Lisboa, adiantou ainda que o programa poderá ser usufruído, em formato online, por qualquer trabalhador da AP, desde o Assistente Operacional até ao mais alto dirigente.

“A jornada começa ou através do site da Academia Portugal Digital ou através do site do INA (…) e a primeira etapa passa pela realização de um diagnóstico“, afirmou.

“Em função do resultado, tem uma de duas hipóteses: ou está num nível de competências básico e começa a sua jornada num percurso inicial e faz todo o processo inicial e intermédio, ou dispensa o percurso inicial e no intermédio vai receber os módulos onde requer reforço“, acrescentou.

Por agora, a formação está apenas disponível para um grupo de cerca de 1.000 trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que integram o projeto-piloto, porém será disponibilizada ao resto da AP de forma faseada.

Adesão será “muito significativa”

Em termos de ganhos potenciais, o diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública e presidente da ARTE (Agência para a Reforma Tecnológica do Estado), Manuel Dias, afirma que o principal ganho é de produtividade.

“Há um ganho muito importante desde logo na produtividade e, portanto, quando nós olhamos para Portugal está a 75% da média europeia e quando nós colocarmos inteligência artificial em muitos dos processos administrativos, eu diria que a produtividade e a eficiência é talvez o primeiro”, disse em declarações aos jornalistas à margem do evento.

Manuel Dias crê ainda que a adesão ao programa “vai ser muito significativa”.

“É um tema que eu acho que nos últimos três anos as pessoas perceberam que pode, na verdade, melhorar o seu dia, pode devolver-lhes tempo“, acrescentou.

“Poder fazer isto no sofá, online, com conteúdos altamente interessantes, também vai cativar muito mais gente e eu acho que, acima de tudo, é uma aposta na formação, é uma aposta que é sempre uma aposta ganha”, concluiu.

O programa, denominado IA Agora AP, insere-se dentro do Pacto para as Competências Digitais, anunciado no ano passado pelo ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.