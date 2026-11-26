O Governo e os três sindicatos representantes da Função Pública vão reunir-se a 4 de dezembro para uma negociação suplementar no âmbito do processo negocial geral anual para a Administração Pública em curso.

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O encontro surge na sequência dos pedidos para uma reunião de negociação suplementar avançados pela Fesap e pela Frente Comum, indicaram as respetivas estruturas sindicais à Lusa.

A Frente Sindical, liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), é a primeira a ser recebida, pelas 9h30, seguindo-se a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (Frente Comum), pelas 11h00, e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), pelas 12h00.

O processo negocial tem estado a ser conduzido pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças, tendo o Governo proposto um aumento de 5% nas ajudas de custo e de transporte e uma subida de 30 cêntimos do subsídio de refeição dos trabalhadores do Estado, para 6,45 euros diários, quando o acordo plurianual em vigor determinava um aumento de 15 cêntimos por ano até 2029.

A Lusa questionou o Ministério das Finanças sobre o impacto orçamental destas propostas e aguarda resposta.

No âmbito deste processo, os três sindicatos – Fesap, Frente Comum e STE – têm exigido ao Governo aumentos salariais para 2027 além do previsto no acordo plurianual, que prevê aumentos salariais de 2,30%, com um mínimo de 60,52 euros em 2027, de modo a fazer face à aceleração da taxa de inflação.

O Governo tem reiterado que está comprometido com o cumprimento do Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública 2026-2029, não dando sinais de que irá além do previsto no que concerne às atualizações salariais previstas para o próximo ano, como reivindicado pelos sindicatos.

A confirmar-se o cumprimento da meta prevista no acordo, a base remuneratória da administração pública subirá dos atuais 934,99 euros para 995,51 euros em 2027.

A Fesap, afeta à UGT, propõe que a base remuneratória na função pública suba para 1.050 euros em 2027 e uma atualização mínima de 6,5% ou 95 euros para todos os trabalhadores.

A estrutura liderada por José Abraão, à semelhança do ano passado, volta também a exigir que o subsídio de alimentação seja aumentado para dez euros por dia, isento de impostos.

Já o STE, também afeto à UGT, reivindicou uma atualização das remunerações acima de 5%, além dos 2,3% ou 60,52 euros previstos no acordo plurianual, bem como uma antecipação do aumento do subsídio de alimentação previsto para 2028, de modo a que suba para 6,45 euros já no próximo ano, reivindicação que foi acedida na última reunião.

A Frente Comum defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores e um aumento da base remuneratória da Administração Pública para 1.150 euros, com efeitos a 1 de janeiro de 2027.

A estrutura liderada por Sebastião Santana, afeta à CGTP, exige ainda o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.