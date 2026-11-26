O decreto-lei já foi publicado, mas deixa incógnitas. A divisão dos seis milhões de euros para os media que cedam os arquivos ao Amália fica por definir pela Visapress.

O Programa Arquivos Digitais dos Órgãos de Comunicação Social foi oficializado esta quinta-feira, com a publicação do decreto-lei em Diário da República, entrando em vigor na sexta-feira. O diploma fixa parte das condições do programa, que deixa de fora os órgãos de comunicação social (OCS) de titularidade pública, como a RTP e a Lusa, que já têm previsto apoios à transformação tecnológica. No entanto, várias incógnitas mantêm-se sobre o seu funcionamento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Algumas regras estão ainda por definir pela Visapress, responsável pela gestão operacional do programa, sob financiamento e supervisão da #PortugalMediaLab e com a intervenção da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) no segundo pilar.

O Governo disponibiliza até seis milhões de euros, a distribuir pelos OCS que “aceitarem e efetivamente transferirem” os arquivos digitais de texto, imagem, áudio e vídeo anteriores a 31 de dezembro de 2026 para utilização no Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial (Amália) e para fins de investigação por entidades públicas de ensino superior, laboratórios do Estado e redes de consórcios públicos de investigação e inovação. O acordo é celebrado com os “beneficiários aderentes”.

O decreto-lei prevê a utilização dos arquivos “no modelo Amália ou em outros modelos de linguagem soberanos que lhe venham a suceder nos 10 anos seguintes à entrada em vigor do presente decreto-lei”. Em resposta ao +M, o Governo esclarece que a norma é “meramente para prevenir” que, caso haja um Amália 2.0, este “possa beneficiar do que já foi entregue nos últimos 10 anos”.

A Visapress, após discussão e aceitação prévia das empresas de comunicação social “potencialmente beneficiárias”, apresentará à #PortugalMediaLab e à ARTE, a lista de distribuição de montante por OCS. Essa lista será elaborada de acordo com critérios a fixar por um futuro regulamento da Visapress, a publicar após consulta do setor e aprovação da ARTE.

Pode ser pago um adiantamento de até 33% do montante, sendo o restante pago depois de a ARTE confirmar a “efetiva disponibilização e transferência” dos arquivos previstos.

Ficam excluídos os conteúdos protegidos por sigilo profissional, os não publicados e aqueles de cujos direitos o órgão não seja titular. Os OCS podem ainda pedir que outros conteúdos fiquem de fora, se invocarem um “motivo ponderoso” e a #PortugalMediaLab e a ARTE o aceitarem. Os dados “que não se encontrem em regime aberto não passam a sê-lo”.

O pagamento “não cria ou implica um regime de exclusividade” sobre os arquivos a favor do Estado, da ARTE, da #PortugalMediaLab ou de qualquer dos membros do consórcio Amália. O contrato também não obriga a ceder conteúdos posteriores a 1 de janeiro de 2027, que ficam para uma negociação autónoma. Já o Amália deve procurar citar os órgãos como fonte e ligar para os seus websites, mas só “sempre que tecnicamente possível e razoável face às características do modelo”.

No apoio à digitalização e enriquecimento de arquivos, com dotação de nove milhões de euros, os órgãos de âmbito nacional têm de apresentar um investimento elegível mínimo de 500 mil euros, e os regionais ou locais de 75 mil euros. Dois ou mais órgãos do mesmo âmbito podem candidatar-se em conjunto para atingir esses limiares, sendo considerado o somatório do investimento elegível de cada um. Aos regionais e locais ficam reservados 15% da dotação.

O apoio cobre até 90% das despesas elegíveis com a migração de suportes analógicos ou digitais obsoletos para formatos digitais, a catalogação e o enriquecimento com metadados, e os recursos humanos próprios afetos a esse trabalho. O enriquecimento com metadados é elegível mesmo para conteúdos já digitalizados, desde que contribua para preservar ou valorizar o património cultural subjacente.

Se as candidaturas validadas ultrapassarem os nove milhões, o Governo pode reforçar a dotação em até seis milhões, a partir de 2027 e por despacho. Caso o montante das candidaturas validadas exceda a dotação, incluindo o reforço, a comparticipação desce para todas as candidaturas, “na medida do necessário”, até ao mínimo de 75%.

O decreto-lei fixa ainda regras de controlo e prazos. As verbas transferidas para a Visapress ficam em duas contas bancárias separadas e “apenas podem ser utilizadas no pagamento dos apoios e dos custos de gestão do Programa”. O que não for atribuído até 31 de dezembro de 2028 é devolvido ao Estado em 30 dias. O diploma determina também que a condição de associado da Visapress “não pode ser fator de acessibilidade ou majoração no acesso ao Programa”.

A #PortugalMediaLab e a Visapress têm 60 dias a partir desta sexta-feira para assinar o protocolo que define os custos de gestão elegíveis, as regras de prestação de contas e de auditoria, os deveres de confidencialidade e a forma de substituir a Visapress se esta não cumprir. Até 30 de setembro de 2028, a Visapress tem de entregar um relatório final por cada uma das duas vertentes, com os montantes pagos, restituídos e não atribuídos.