Os caminhos possíveis de António José Seguro estão agora no centro do conflito entre o Governo e a Assembleia da República (AR) sobre a execução de três medidas introduzidas pela oposição no Orçamento do Estado (OE) para 2027: IVA a 0% para alguns alimentos, a alteração dos benefícios fiscais associados às rendas moderadas, e a conversão de futuros suplementos extraordinários em aumentos permanentes das pensões.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A tensão agravou-se na quarta-feira quando Luís Montenegro anunciou, numa entrevista à RTP1, que o Governo não vai aplicar estas medidas. O primeiro-ministro garantiu que o Executivo não vai criar uma lista de alimentos abrangidos pelo ‘IVA zero’, não vai alterar a tributação das rendas moderadas até 2.300 euros e não vai assumir a obrigação de tornar permanentes futuros bónus nas pensões. Na sua interpretação, o Parlamento não pode obrigar o Governo a legislar em matérias que pertencem à competência do Executivo, pelo que as disposições aprovadas devem ser entendidas como recomendações políticas, sem força jurídica vinculativa. Montenegro admitiu ainda levar o conflito para o Tribunal Constitucional (TC).

Esta quinta-feira, António José Seguro foi chamado a pronunciar-se sobre o braço de ferro entre o Governo e o Parlamento, mas evitou tomar posição sobre a interpretação do primeiro-ministro ou sobre a obrigação de o Governo cumprir as normas aprovadas pelos deputados. O Presidente da República considerou que existe uma “divergência de interpretação quanto à natureza e à constitucionalidade de algumas das normas do Orçamento” e defendeu que Governo e Parlamento devem tentar esclarecê-la antes de o diploma chegar a Belém. “Se sim, ótimo, o problema fica resolvido”, afirmou. Se não houver entendimento, garantiu que o próprio Chefe de Estado encontrará uma solução “no seu momento próprio, no seu tempo próprio e dentro daquilo que é o quadro constitucional”.

É nessa altura que Seguro terá de decidir como agir. A Constituição permite-lhe pedir ao TC a fiscalização preventiva de algumas das normas do OE, promulgá-lo e requerer posteriormente a fiscalização sucessiva, ou exercer o veto político. São três caminhos distintos, com consequências diferentes para a entrada em vigor do documento e para a resolução do conflito institucional, explica Jane Kirkby, advogada e sócia da Antas da Cunha Ecija.

Mas a advogada chama a atenção para uma diferença essencial entre os dois tipos de fiscalização: se Seguro optar pela via preventiva, o Orçamento não poderá entrar em vigor enquanto o TC não se pronunciar e o diploma não for promulgado. Se, pelo contrário, decidir promulgar o documento e avançar depois com a fiscalização sucessiva, o Orçamento poderá entrar em vigor sem ter de esperar pela decisão dos juízes do Palácio Ratton.

Luís Terrinha, advogado associado da PLMJ, explica que o Presidente pode promulgar o OE, “mesmo que até tenha dúvidas constitucionais. Nesse caso, poderia ainda pedir depois a fiscalização sucessiva (art. 281.º). O OE entra em vigor a tempo e o tribunal decide mais tarde, como fez Cavaco Silva com o OE2013.”

O constitucionalista diz ainda que Seguro pode “pedir imediatamente a fiscalização preventiva de algumas normas ao TC, no prazo de oito dias contados da receção em Belém do diploma (art. 278.º). Menos provável, mas em abstrato possível: vetar politicamente como forma de ainda pressionar os partidos a entenderem-se (art. 136.º), no prazo de 20 dias contados da receção do diploma. Nesse caso, a AR poderia – em qualquer caso – alterar as normas que estão a gerar a discórdia ou confirmar o diploma por maioria absoluta dos deputados e obrigar o PR a promulgar”, concluiu.

O que pode fazer então Seguro?

A possibilidade mais óbvia de intervenção de António José Seguro é recorrer à fiscalização preventiva da constitucionalidade, pedindo ao Constitucional que se pronuncie sobre as três normas em relação às quais existem dúvidas.

Este mecanismo está previsto no artigo 278.º da Constituição e permite ao PR pedir avaliação do TC sobre a conformidade de normas de um diploma com a Lei Fundamental antes de este ser promulgado e entrar em vigor. Seguro não pode, contudo, desencadear esse processo apenas com base nas declarações de Luís Montenegro ou enquanto o Orçamento ainda estiver na Assembleia da República. Terá de aguardar que o decreto aprovado pelo Parlamento lhe seja enviado para promulgação.

A partir da receção do diploma, dispõe de oito dias para requerer a fiscalização preventiva. Pode selecionar as normas que considera problemáticas, não sendo obrigado a pedir a apreciação da constitucionalidade de todo o Orçamento.

A fiscalização preventiva não é, contudo, a única via. Como explica Jane Kirkby, o Presidente pode também promulgar o diploma e requerer posteriormente a fiscalização sucessiva da constitucionalidade de algumas normas. Nesse cenário, o Orçamento entra em vigor, mas as disposições questionadas podem vir a ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional já depois de produzirem efeitos.

A outra possibilidade é o veto político, que permite ao Presidente devolver o diploma à Assembleia da República sem que esteja necessariamente em causa uma inconstitucionalidade. São, portanto, instrumentos diferentes, com fundamentos e consequências também distintos.

Se Seguro optar pela fiscalização preventiva, o OE não poderá entrar em vigor enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar e não houver promulgação. É essa a interpretação de Jane Kirkby: a Lei do Orçamento, como qualquer outra lei, só fica juridicamente completa com a promulgação presidencial, nos termos do artigo 137.º da Constituição. Mesmo que o pedido de fiscalização incida apenas sobre algumas normas, o diploma não pode ser promulgado enquanto o Tribunal não concluir a apreciação.

A situação é diferente se o Presidente decidir promulgar o Orçamento e requerer posteriormente a fiscalização sucessiva de determinadas disposições. Nesse caso, o documento poderá entrar em vigor, independentemente de ainda estar pendente uma decisão do Tribunal Constitucional.

Se o TC se pronunciar pela inconstitucionalidade de alguma das normas submetidas a fiscalização preventiva, o artigo 279.º da Constituição determina que o Presidente da República tem obrigatoriamente de vetar o diploma e devolvê-lo à Assembleia da República.

A consequência constitucional é o veto do diploma em que essas normas estão inseridas. Ou seja, se o TC identificar uma inconstitucionalidade numa das disposições do OE2027, o Orçamento, enquanto decreto, não poderá ser promulgado naquele momento.

A Assembleia da República terá então duas possibilidades: eliminar ou alterar a norma considerada inconstitucional, adaptando o diploma à decisão do Tribunal, ou confirmar o decreto por uma maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções.

Jane Kirkby levanta ainda outra questão: o que acontece se o novo Orçamento não estiver em vigor no início de 2027? Nesse caso, poderá ser aplicado o regime de duodécimos, com a prorrogação da vigência do Orçamento anterior. A advogada sublinha, porém, que o artigo 58.º da Lei de Enquadramento Orçamental, que regula essa prorrogação, não prevê expressamente a situação em que o novo Orçamento já foi aprovado pelo Parlamento, mas ainda aguarda promulgação ou uma decisão do Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva. A aplicação do regime dependerá, por isso, da interpretação que venha a ser feita daquela disposição.

Qual o prazo para o tribunal decidir?

A Constituição estabelece um prazo de 25 dias para o Tribunal Constitucional se pronunciar, contados a partir da receção do pedido. Mas existe uma possibilidade de acelerar o processo. O n.º 8 do artigo 278.º permite expressamente que o Presidente da República encurte esse prazo quando invoque motivos de urgência.

Jane Kirkby chama a atenção para o facto de a Constituição não estabelecer um prazo mínimo. Caberá, assim, ao Presidente fixar o prazo mais curto, desde que seja razoável e permita ao Tribunal apreciar as questões de constitucionalidade suscitadas.A Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, no artigo 60.º, prevê igualmente que os prazos processuais sejam encurtados pelo presidente do Tribunal quando o Presidente da República recorra ao mecanismo de urgência.