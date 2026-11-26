Com a aproximação de 2027, a plataforma de gestão de arrendamentos homming identifica cinco aspetos-chave que os gestores devem verificar para evitar perdas económicas e começar o novo ano com as contas em ordem.

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A empresa, especializada em «property management» e que gere quase 100 000 unidades de arrendamento em Espanha, alerta que a acumulação de tarefas administrativas e financeiras pendentes pode provocar discrepâncias contabilísticas, incidentes com proprietários e inquilinos e uma perda de eficiência na gestão.

«O encerramento do ano é um dos momentos em que os gestores podem parar para rever o seu funcionamento. E o que encontram nem sempre é agradável: contratos que vencem no primeiro trimestre, rendas pendentes de atualização, cobranças por conciliar há semanas ou documentação espalhada por e-mails, WhatsApp e pastas», explicou Jorge Montero, CEO e cofundador da homming.

CINCO ASPECTOS A REVISAR

Entre as principais recomendações da homming destaca-se a verificação da reconciliação bancária, para garantir que todos os recebimentos e pagamentos estão corretamente registados e correspondem aos movimentos das contas.

Recomenda-se também verificar os prazos de vencimento dos contratos e as datas de atualização das rendas, com o objetivo de evitar problemas decorrentes de revisões fora do prazo ou da aplicação de critérios incorretos.

A organização documental constitui outra das prioridades. Manter centralizados e atualizados os contratos, as faturas e as comunicações de cada imóvel facilita o acompanhamento das operações e reduz os erros administrativos.

A isto acrescenta-se a necessidade de registar todas as despesas associadas aos imóveis e de rever a faturação antes de encerrar o exercício, para evitar discrepâncias e iniciar 2027 com a contabilidade em dia.

«Um gestor que começa janeiro com as operações organizadas trabalha o resto do ano com margem de manobra. Quem não o faz, passa o primeiro trimestre a apagar incêndios», salientou Montero.

No que diz respeito à faturação, a empresa recomenda acompanhar de perto as alterações no calendário da VeriFactu, verificar junto dos fornecedores de software se as suas soluções estão adaptadas e realizar testes de emissão de faturas, além de reforçar a formação das equipas.

DIGITALIZAÇÃO

Na homming, salientam que a automatização de tarefas pode ajudar a evitar estes problemas, especialmente num contexto de margens operacionais reduzidas e carteiras imobiliárias cada vez mais vastas. A plataforma dispõe de ferramentas de reconciliação bancária automática, atualização de rendas, avisos de vencimentos contratuais e centralização documental. Além disso, incorpora soluções de inteligência artificial para consultar informações das carteiras, gerar relatórios e processar faturas, com capacidade para detetar duplicados.

«Tudo isto não substitui o gestor: liberta-o das tarefas repetitivas para que possa dedicar o seu tempo ao que realmente requer discernimento», concluiu Montero.