O hospital de Leiria realizou 200 intervenções cirúrgicas com recurso à tecnologia robótica, em menos de um ano, anunciou esta quinta-feira a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria.

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Desde a primeira intervenção, que decorreu no dia 5 de janeiro, e o dia 20 de novembro de 2026, o Hospital de Santo André, em Leiria, já efetuou 200 intervenções com recurso a técnicas cirúrgicas robóticas, sobretudo, nas especialidades de Cirurgia Geral, Ginecologia e Urologia, informa uma nota de imprensa da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULS) Região de Leiria.

Para a ULS Região de Leiria, este marco evidencia “a capacidade de diferenciação clínica da instituição e a sua aposta na disponibilização de técnicas cirúrgicas avançadas à população“.

Segundo a unidade de saúde, a aquisição do sistema de cirurgia robótica Da Vinci representou um investimento de 1.839.000 euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do projeto de modernização tecnológica da ULS.

“A este investimento tecnológico aliou-se uma forte aposta na qualificação e diferenciação dos profissionais, com a formação, até à data, de 10 cirurgiões principais em cirurgia robótica, criando condições para a consolidação e expansão do programa nas diferentes especialidades cirúrgicas”, acrescenta a nota de imprensa.

A cirurgia robótica é uma técnica que permite a realização de “procedimentos minimamente invasivos com elevada precisão, maior capacidade de visualização e maior amplitude de movimentos dos instrumentos cirúrgicos”.

Desta forma, esperam-se “potenciais benefícios para os doentes, nomeadamente menor perda sanguínea, redução da dor pós-operatória, menor tempo de internamento e uma recuperação mais rápida, em função da natureza da intervenção e da condição clínica de cada doente”.

A ULS Região de Leiria considerou a concretização das primeiras 200 intervenções o resultado do “compromisso, da competência e da dedicação das equipas multidisciplinares envolvidas, num trabalho articulado entre diferentes especialidades e grupos profissionais”.