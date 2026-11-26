A Kristin deixou um aviso: Portugal não está preparado para a próxima grande tempestade. Se o fenómeno entrasse em Portugal por Lisboa, os danos seriam cinco vezes ao verificado na zona da Marinha Grande. Esta foi uma das principais conclusões do 1.º Colóquio Anual do ICCC – Impact Center for Climate Change, promovido pela Fidelidade, e dedicado às aprendizagens da tempestade Kristin e aos desafios colocados pelos fenómenos climáticos extremos.

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O encontro reuniu representantes da academia, proteção civil, forças de segurança, poder local e setor segurador para debater a avaliação do risco climático, a resposta operacional no terreno e a proteção financeira de famílias e empresas.

O ICCC é um centro de conhecimento que cruza ciência, tecnologia e experiência para, como se define, “desenvolver soluções de adaptação às alterações climáticas e reforço da resiliência”.

“Progressos na preparação de Portugal para novas catástrofes climáticas são ainda limitados”

Na abertura do evento, Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, considerou que os progressos na preparação de Portugal para novas catástrofes climáticas são ainda limitados, dez meses depois da tempestade Kristin. Neste primeiro colóquio do Impact Center for Climate Change, iniciativa da Fidelidade liderada por Rui Esteves e Tomé Pedroso, defendeu que o diagnóstico das vulnerabilidades está feito em muitas áreas, mas faltam decisões concretas. Metade das habitações não tem seguro e menos de 10% das empresas dispõe de cobertura de perdas de exploração, essencial para compensar interrupções de atividade, como as que deixaram negócios semanas sem energia ou capacidade de laboração.

O CEO alertou também que a reconstrução após catástrofes nem sempre reduz vulnerabilidades, persistindo práticas construtivas inadequadas e ocupação de zonas de elevado risco climático. Considera igualmente urgente concretizar o fundo de catástrofes naturais e sísmicas, cuja necessidade é reconhecida, mas que continua sem perspetiva clara de implementação.

Apesar das insuficiências, reconheceu que a Kristin permitiu aprofundar o conhecimento sobre os riscos do território, os edifícios mais vulneráveis e as intervenções com maior potencial de redução de danos. Essa informação é decisiva para seguradoras ajustarem a exposição e desenvolverem soluções de proteção. Para manter seguros acessíveis, defendeu, será necessário reduzir vulnerabilidades nas habitações, empresas e território, reforçando também a informação e a literacia sobre riscos climáticos.

“A adaptação é indispensável, mas também exige mitigação, redução de emissões e preparação das populações”

Joana Portugal Pereira, professora do Instituto Superior Técnico e especialista em política e resiliência climática, focou o tema “Da tempestade ao cenário: o que a Kristin nos diz sobre o clima que estamos a escolher”. Alertou para a rapidez das alterações climáticas, que está a tornar cada vez menos fiáveis as estimativas de risco baseadas em tendências históricas. Colaboradora do The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) e editora científica, defendeu que a questão já não é se o planeta ultrapassará esse limiar, mas durante quanto tempo e até que nível de aquecimento conseguirá estabilizar.

As políticas atuais, disse, apontam para um aquecimento global de cerca de 2,8°C até ao final do século, enquanto o cumprimento dos compromissos assumidos poderá limitar esse valor a 2,5°C-2,6°C. A cientista sublinhou que cada décima de grau importa, aumentando a probabilidade e a severidade de fenómenos extremos, como precipitação intensa e ondas de calor. A remoção de CO2 será necessária, mas não substitui a redução rápida das emissões, alertando que o arrefecimento do planeta não equivale a rebobinar um sistema: os mecanismos de retroação climática podem impedir o regresso às condições anteriores.

Portugal está particularmente exposto. Nos últimos mais de 40 anos, acumulou cerca de 18 mil milhões de euros em perdas económicas climáticas, das quais apenas 3% estavam seguradas, contra uma média europeia de 20%. Sobre a tempestade Kristin, Joana Portugal Pereira referiu evidências de que a severidade foi 20% a 30% superior devido ao aquecimento global, embora o contributo específico para as rajadas de vento continue em investigação.

A professora defendeu que os desastres não são apenas resultado do perigo climático, mas também da exposição e vulnerabilidade criadas pelo ordenamento do território e planeamento urbano. A adaptação é indispensável, mas tem limites, exigindo simultaneamente mitigação, redução de emissões e preparação das populações. As decisões tomadas hoje, concluiu, condicionam a segurança, o bem-estar e a resiliência das próximas gerações.

“Setor segurador respondeu a 225 mil sinistros numa operação sem precedentes”

A resposta ao evento Kristin foi tema para uma Mesa-redonda com José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), Bruno Ferreira, Diretor da Direção de Sinistros e Gestão de Prestadores da Fidelidade, e Leonardo Rodrigues, Diretor da Direção de Distribuição Comercial Centro da Fidelidade, tendo sido moderado por João Mestre, Diretor de Sustentabilidade da Fidelidade.

José Galamba de Oliveira (APS), classificou como excecional a resposta do setor segurador à tempestade Kristin, considerando que as companhias devem orgulhar-se da capacidade demonstrada perante uma catástrofe sem precedentes em Portugal. O mercado recebeu cerca de 225 mil participações, um volume que demorou algum tempo a ser compreendido devido à falta de eletricidade e comunicações nas regiões mais afetadas. Ainda assim, as seguradoras mobilizaram equipas de outras zonas do país, criaram estruturas móveis e adotaram medidas extraordinárias, incluindo delegação de poderes aos responsáveis no terreno para acelerar decisões sem depender dos circuitos habituais de aprovação. Os adiantamentos e a simplificação das peritagens dos sinistros de menor dimensão foram igualmente determinantes.

A rapidez da regularização distinguiu, segundo o presidente da APS, a experiência portuguesa de outras grandes catástrofes europeias. Em setembro, o mercado já tinha encerrado mais de 90% das participações, um resultado que, disse, surpreendeu operadores internacionais quando comparado com os prazos de resolução da DANA espanhola de 2024 ou das inundações na Alemanha em 2021. Mas a experiência também revelou necessidades de preparação. Galamba de Oliveira identificou a disponibilidade de peritos e a orçamentação como dois dos principais estrangulamentos, defendendo a criação de bolsas de profissionais mobilizáveis rapidamente. Apontou ainda a comunicação com os segurados e a articulação entre seguradoras, autoridades, autarquias e estruturas de missão como áreas a melhorar. Considerou que o futuro sistema de proteção contra catástrofes, previsto no PTRR, poderá facilitar a partilha de informação e a coordenação operacional.

“Proximidade aos clientes e rapidez na resposta marcaram a atuação no terreno”

Leonardo Rodrigues, Diretor da Direção de Distribuição Comercial Centro da Fidelidade, descreveu a dimensão da destruição provocada pela Kristin a partir da sua experiência pessoal na região mais afetada. Uma deslocação de cinco minutos até ao centro da cidade transformou-se numa viagem de duas horas, devido à impossibilidade de circular, à falta de eletricidade e às falhas de comunicações. Perante um cenário muito superior ao da tempestade Leslie, a prioridade foi garantir a presença junto dos clientes e mediadores. A Fidelidade mobilizou peritos ainda no primeiro dia, reforçou as equipas e disponibilizou instalações para apoiar os parceiros na comunicação com os segurados. Também assegurou alojamento a colaboradores cujas casas tinham ficado danificadas.

A resposta exigiu simplificar procedimentos e tomar decisões que foram além das obrigações contratuais. Entre as medidas adotadas estiveram o alargamento de algumas coberturas, nomeadamente de quebra de vidros automóveis para clientes sem danos próprios, os adiantamentos às empresas afetadas e as moratórias no pagamento de prémios. Ao fim de três semanas, já estavam a ser disponibilizados fundos às tesourarias das empresas, para ajudar a preservar a atividade e os postos de trabalho. Rodrigues identificou como maior dificuldade a gestão de uma avalanche de ocorrências que se prolongou por semanas e meses, obrigando a redefinir prioridades diariamente. Considerou que a combinação entre proximidade e capacidade de transformar essa proximidade em ação foi determinante para a resposta.

Fidelidade já pagou 251 milhões e encerrou 97% dos 52 mil sinistros

Bruno Ferreira, Diretor da Direção de Sinistros e Gestão de Prestadores da Fidelidade, quantificou a dimensão da operação desencadeada pela tempestade Kristin e pelas restantes tempestades do comboio: 52 mil sinistros abertos na seguradora, 251 milhões de euros pagos e 97% dos processos encerrados. O volume foi cinco vezes superior ao provocado pela tempestade Leslie, até então a maior referência da companhia. A resposta exigiu um plano de contingência articulado entre as direções de sinistros, a estrutura comercial, a assistência e outras áreas da empresa, incluindo colaboradores habitualmente sem intervenção na regularização de processos.

Com 140 peritos no terreno e a entrada diária de duas a três mil participações, tornou-se impossível realizar peritagens em todos os casos. A seguradora introduziu, por isso, um sistema de triagem, reservando as avaliações presenciais para situações mais complexas e resolvendo os processos de menor dimensão com fotografias, orçamentos e regras simplificadas de valorização. Foram estabelecidos limites de cinco mil euros para sinistros de habitação e dez mil euros para comércio, acompanhados por uma política de adiantamentos. Ferreira reconheceu, contudo, que a comunicação com os clientes foi uma das principais insuficiências da resposta: o tempo entre a participação e a resolução deixou muitos segurados sem informação. A Fidelidade preparou, por isso, um serviço específico para acompanhar os clientes ao longo do processo. Defendeu ainda que reconstruir de forma mais resiliente exige novos modelos de financiamento e produtos, mas também resolver dificuldades estruturais de mão de obra, empreiteiros e materiais.

“Tempestade Kristin expôs vulnerabilidades e danos muito superiores à experiência histórica”

Rui Esteves, Diretor-Geral Técnico da Fidelidade e co-líder do ICCC, apresentou uma análise técnica dos danos provocados pela tempestade Kristin, sustentada na informação recolhida pelas seguradoras, pela APS e pela ASF. O evento, que resultou da conjugação de seis tempestades, destacou-se pela intensidade do vento e pela concentração de precipitação, tendo ultrapassado largamente a dimensão dos sinistros climáticos severos registados nos 20 anos anteriores. A Kristin concentrou 95% dos custos e 88% dos sinistros associados ao conjunto de eventos analisados, com mais de 200 mil ocorrências no mercado.

Nos oito concelhos mais afetados, mais de metade das moradias sofreu danos, com a proporção a atingir cerca de 66%. A análise revelou vulnerabilidades associadas à exposição geográfica, à orientação das casas face ao vento, à inclinação do terreno e às características construtivas. Nas moradias sinistradas, 95% registaram danos nas coberturas e telhados, responsáveis por cerca de 60% dos custos totais. Nos apartamentos, as coberturas também concentraram a maioria dos prejuízos, enquanto os últimos pisos e as caves apresentaram riscos específicos. A indústria, em particular os setores da madeira, cortiça, metalomecânica e química, também sofreu impactos elevados.

A análise revelou ainda que a dimensão dos danos depende não apenas da intensidade do fenómeno, mas da exposição e vulnerabilidade dos edifícios. Uma simulação que reproduziu a tempestade Kristin com a mesma intensidade na Grande Lisboa estimou cinco vezes mais sinistros de habitação multirriscos do que os registados no evento real. Para Rui Esteves, a conclusão é que não é necessário imaginar uma tempestade mais severa para antecipar um cenário muito mais complexo: basta que o fenómeno ocorra numa zona com maior exposição. A mitigação e a redução das vulnerabilidades, através de mudanças na construção e na gestão da exposição, são essenciais para aumentar a resiliência a médio e longo prazo.

Engenharia permite mapear vulnerabilidades e antecipar danos antes da próxima catástrofe

Tiago Ferreira, do Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, defendeu que a redução da vulnerabilidade dos edifícios é o principal vetor de intervenção para diminuir o risco de fenómenos extremos. A experiência das análises de danos realizadas após a tempestade Kristin, nomeadamente na Marinha Grande, mostrou que edifícios praticamente lado a lado podem apresentar níveis de destruição radicalmente diferentes. Para o investigador, compreender as características estruturais, a localização, a época de construção e a ocupação dos imóveis é essencial para estimar impactos e definir prioridades de intervenção.

O especialista sublinhou que o risco deve ser analisado numa lógica probabilística, considerando perigosidade, exposição e vulnerabilidade, e que a engenharia tem maior capacidade de intervenção precisamente na última. Apresentou modelos desenvolvidos para mapear vulnerabilidades na Área Metropolitana de Lisboa, abrangendo cerca de meio milhão de edifícios, e trabalhos de análise detalhada no centro histórico de Leiria, que permitem hierarquizar imóveis em função do risco e dos danos potencialmente esperados. Estes instrumentos podem apoiar decisões sobre reforço estrutural, prioridades de investimento, proteção de populações e planeamento de acessos e vias de socorro.

A utilização destes modelos permite ainda simular diferentes soluções de reforço e comparar custos de intervenção com os potenciais prejuízos de reparação ou reconstrução, numa análise custo-benefício que deve incluir também os impactos humanos, e não apenas económicos. Tiago Ferreira considera que, apesar do agravamento esperado da intensidade e frequência dos fenómenos extremos, do envelhecimento do edificado e da concentração urbana, existe hoje uma capacidade científica e tecnológica crescente para antecipar consequências. A prioridade, concluiu, é transformar esse conhecimento em decisões e intervenções concretas antes da ocorrência do próximo evento.

“Após a tempestade o grande aumento da procura por seguros de património durou um mês”

Tomé Pedroso, colíder do ICCC, traçou um retrato das lacunas de proteção em Portugal, onde cerca de 95% das perdas económicas provocadas por catástrofes naturais não estão cobertas por seguros, colocando o país entre os que apresentam maior protection gap na União Europeia. Apenas 53% das habitações têm seguro e só 19% dispõem de cobertura sísmica. Nas empresas, menos de metade tem seguro multirriscos, com a proteção a aumentar em função da dimensão: entre as microempresas com 1 a 3 trabalhadores, apenas 34% estão seguradas, contra 85% nas empresas com 51 a 100 trabalhadores. Na própria carteira da Fidelidade, só 8% das empresas seguradas em multirriscos têm cobertura de perdas de exploração, uma lacuna que compromete a continuidade do negócio.

A tempestade Kristin evidenciou estas fragilidades. Nos oito municípios mais afetados, 41% das habitações danificadas não tinham seguro. Também a cobertura do recheio era insuficiente com 18% das moradias e 41% dos apartamentos segurados protegiam apenas o edifício. A estes problemas junta-se o infrasseguro: 75% das moradias e 57% dos apartamentos tinham capitais seguros do edifício pelo menos 5% abaixo do custo de reconstrução, com desvios médios de 26,4% e 13,8%, respetivamente.

O impacto da tempestade traduziu-se num aumento de 55% dos pedidos de cotação de seguros de património na semana seguinte, tanto na habitação como no comércio e indústria, mas o efeito durou cerca de um mês. A evolução da carteira nacional manteve depois o ritmo anterior: entre dezembro de 2024 e junho de 2026, os seguros de habitação cresceram 2,5% e os de comércio e indústria 5,5%. Num contexto europeu de 920 mil milhões de euros de perdas económicas por fenómenos meteorológicos e climáticos extremos entre 1980 e 2025, dos quais cerca de 30% ocorreram nos últimos seis anos, Pedroso aponta os dados para a dimensão do desafio de reforçar a proteção seguradora.

Ainda teve lugar uma mesa redonda com o tema “Como responder a catástrofes cada vez mais extremas” contou com Carlos Guerra, Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil; Coronel Carlos Leitão, Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência e Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, onde foram descritas as operações no terreno nos dias críticos e seguintes.

O tema da comunicação ou sua falta foi ainda objeto de uma conversa sob o tema “A prevenção começa na informação: comunicar para proteger”, com Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing e Cliente da Fidelidade e a comunicadora Isabel Silva.

Miguel Abecasis, Vice-presidente da Comissão Executiva da Fidelidade, encerrou o debate.