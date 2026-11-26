A indústria do Norte perdeu mais de 24 mil postos de trabalho desde janeiro de 2025, num agravamento que se prolonga desde a segunda metade de 2023. De acordo com dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), citados pelo Jornal de Notícias, as indústrias transformadoras dispensaram 20,2 mil trabalhadores entre o primeiro trimestre de 2025 e o período homólogo deste ano, seguindo-se mais 3,5 mil perdas no segundo trimestre. A quebra ocorreu apesar de o emprego total na região ter aumentado em 21,5 mil postos de trabalho no mesmo período, impulsionado sobretudo pela construção e pelos serviços.

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O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, atribui as dificuldades da indústria à “elevada incerteza internacional”, à “pressão persistente sobre os custos de produção” e ao agravamento da concorrência internacional, em particular por parte das empresas asiáticas. Segundo o responsável, estes fatores condicionam “a competitividade e as margens das empresas”. A tendência é anterior a 2025: em 2023 e 2024, a região já tinha perdido mais de 30 mil postos de trabalho na indústria.

A AEP defende, por isso, o reforço dos apoios às empresas mais expostas à subida dos custos energéticos, bem como medidas de incentivo à internacionalização e à promoção das exportações. Luís Miguel Ribeiro considera ainda necessário apoiar a diversificação de mercados, nomeadamente através de “incentivos fiscais específicos”.