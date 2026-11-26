“Um erro brutal” e uma “ratoeira absoluta”. É assim que Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), classifica a isenção de mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações até 300 mil euros, apontando para todas as restrições associadas a esta medida e para o risco de litigância que isto pode trazer. A responsável deixa ainda críticas ao IVA zero e à revogação da taxa de 10% nas rendas moderadas, medidas que o Governo já disse não ir implementar.

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“Estas normas fiscais só trazem ratoeiras associadas e litigância. Precisamos de habitação. Não precisamos de ratoeiras. Porquê criar medidas fiscais que só vão criar problemas futuros”, questionou Paula Franco durante a reunião que realiza todas as semanas para esclarecer as dúvidas dos contabilistas certificados e abordar temas da atualidade que podem mexer com o trabalho destes profissionais.

Em causa está a proposta do PS que isenta de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente. Um benefício que será aplicado entre 1 de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2029.

"Estas normas fiscais só trazem ratoeiras associadas e litigância. Precisamos efetivamente de habitação. Não precisamos de ratoeiras. Porquê criar medidas fiscais que só vão criar problemas futuros.” Paula Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

A isenção, aprovada no âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, abrange vendas até 300 mil euros. Para aceder ao benefício, o imóvel terá de passar a ser a habitação própria e permanente do comprador ou, quando se destine a um terceiro, ser colocado no mercado de arrendamento dentro dos limites do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.

“Uma isenção de mais-valias com estas restrições é pior do que aquilo que vimos na taxa de IVA de 6%” na construção, disse a bastonária da OCC. Os contabilistas certificados, alertaram, numa carta enviada ao primeiro-ministro, que a taxa reduzida na construção representa um “enorme risco” para os promotores imobiliário, podendo abrir a porta a inúmeros casos de litigância junto do Fisco no futuro. Isto porque a sua aplicação está condicionada a uma situação que só se verificará a posteriori, nomeadamente o imóvel destinar-se a habitação própria permanente.

“Não é sequer aceitável uma mais-valia [nas segundas habitações até 300 mil euros] nestes termos. Voltamos ao mesmo. Os poucos que vão arriscar ir atrás destas medidas vão meter-se num problema enorme”, referiu Paula Franco, dizendo ser um “erro brutal” e que esta medida não devia ter restrições.

Revogação da taxa de 10% nas rendas “destrói” confiança

“Estamos muito preocupados. Tínhamos um Orçamento de Estado que era previsível e de repente isto baralhou tudo. Estamos num imbróglio de legislação aprovada”, frisou a representante dos contabilistas certificados em Portugal, deixando também críticas ao IVA zero.

“É difícil comentar esta norma com positividade. O que vai acontecer no fim é que vão subir os preços. Primeiro não vão descer ou não vão descer totalmente, mesmo com controlos da ASAE, mas depois sobem quando forem retiradas estas medidas porque foi isso que aconteceu da última vez”, alertou, apontando ainda para a “complexidade administrativa” que esta medida, a aplicar durante apenas três meses, vai representar, nomeadamente para os micro e pequenos empresários.

Contra a vontade do PSD e do CDS-PP, o PS e o Chega fizeram aprovar uma proposta para que um conjunto de bens alimentares pudesse beneficiar da taxa de IVA zero no primeiro trimestre do próximo ano. Em contrapartida, caíram os os benefícios fiscais das rendas moderadas até 2.300 euros, passando de uma taxa de 10% para 25%.

“O que está em causa é trazer incentivo para aparecer mais oferta” e isto só é possível “se existir confiança da parte dos senhorios”, disse Paula Franco, notando que “retirar uma norma que acabou de ser aprovada nunca pode beneficiar o país”. A revogação desta norma “destruiu a confiança”. Para a bastonária, a polémica que se criou em torno da classificação de rendas moderadas até 2.300 euros é uma “falsa questão” e que esta medida “só peca por ter os 2.300 euros. Nem devia ter limite”, pois “cada vez que uma norma fiscal tem restrições, não resulta”.

O primeiro-ministro já garantiu que não vai aplicar o IVA zero. Em entrevista à RTP1, Luís Montenegro disse que o “Governo não vai criar nenhuma lista de alimentos à qual se vai aplicar uma taxa de IVA zero”, atirando a bola para o PS, promotor da medida, que foi aprovada com ajuda do Chega.

Luís Montenegro recusa-se também a revogar o recém-criado benefício aos senhorios que pratiquem rendas moderadas. O Executivo “não vai aplicar o aumento dos impostos nas rendas”, disse, passando de 10% para 25%, acrescentando que “se o Parlamento quis relacionar a revogação desta taxa com a inclusão de uma norma prévia que é a redução do IVA num conjunto de alimentos, não cumprindo a primeira, não estamos obrigados cumprir a segunda”.