A SAD do FC Porto levantou 70 milhões de euros junto de 4.362 investidores no âmbito do maior empréstimo obrigacionista alguma vez realizado por uma SAD em Portugal. A procura atingiu os 90,7 milhões de euros, superando a oferta em 1,3 vezes. Nesta operação, a J+Legal assessorou a SAD do FC Porto e a Vieira de Almeida (VdA) esteve do lado do coordenador global da emissão, o Haitong Bank.

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“A emissão distingue-se pelo seu carácter inovador e pioneiro no financiamento das sociedades desportivas, ao associar diretamente parte da remuneração das obrigações aos resultados desportivos do FC Porto. Esta estrutura introduz uma nova forma de alinhamento dos interesses financeiros dos investidores com os objetivos desportivos do emitente“, refere a J+Legal em comunicado.

Do lado da J+Legal, a operação foi coordenada pelos sócios Jorge Brito Pereira e Diogo Leónidas Rocha, tendo integrado a equipa o advogado associado Tomás Pinto Castelo e o advogado estagiário Manuel Bourbon Ribeiro, da área de Direito Financeiro e de Mercado de Capitais da sociedade.

“Esta operação representa um exemplo particularmente interessante da evolução dos instrumentos de financiamento e da sua capacidade de adaptação a realidades económicas diferentes das habituais. A associação de parte da remuneração das obrigações aos resultados desportivos demonstra como o mercado de capitais pode desenvolver soluções inovadoras, e participar numa operação desta natureza, foi um desafio no qual nos deu imenso participar”, referem os sócios Jorge Brito Pereira e Diogo Leónidas Rocha.

Os dados da operadora da bolsa de Lisboa mostraram que a oferta de subscrição permitiu à SAD liderada por André Villas-Boas arrecadar 38,96 milhões de euros em ‘dinheiro fresco’. Já a oferta de troca atingiu os 31,04 milhões de euros. O que significa que o anterior empréstimo permanece com o saldo vivo de 23,96 milhões, valor que os dragões terão de saldar quando as obrigações atingirem o vencimento em dezembro.

A operação visou sobretudo reembolsar o empréstimo obrigacionista no valor de 55 milhões de euros contraído em 2023 e que está prestes a vencer.