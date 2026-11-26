LALIGA alcança a sua segunda série de cinco vitórias na Liga dos Campeões nesta época
Os clubes da LALIGA na Liga dos Campeões da UEFA, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis e Villarreal C, encerraram a quinta jornada da competição com um pleno de vitórias.
É a segunda vez na história que cinco equipas espanholas vencem todos os seus jogos numa mesma jornada da principal competição europeia, uma circunstância que ocorreu pela primeira vez nesta mesma época, no passado mês de outubro.
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Os resultados desta semana permitem, além disso, que os cinco clubes se situem entre os 24 primeiros classificados, com três deles entre os oito primeiros.
A jornada começou na terça-feira com as vitórias do Real Madrid e do Real Betis. A equipa branca recuperou de uma desvantagem frente ao PSV Eindhoven no Santiago Bernabéu para vencer por 5-1, com golos de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé (duas vezes) e Vinícius Júnior. Com este resultado, a equipa madrilena mantém a sua série de vitórias nas cinco jornadas disputadas. Por seu lado, o Real Betis conquistou a sua quarta vitória na competição ao vencer por 0-2 o Slovan Bratislava fora de casa, graças a dois golos de Cucho Hernández.
Na quarta-feira, foi a vez do FC Barcelona, do Atlético de Madrid e do Villarreal CF. A equipa azulgrana venceu o Sabah por 1-4 em Baku, com dois golos de Anthony Gordon e golos de Karim Adeyemi e Gabriel Jesus. No Riyadh Air Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu por 2-0 o Viking norueguês, com golos de Alexander Sørloth e Julián Álvarez na primeira parte. Por fim, o Villarreal CF completou o pleno espanhol com uma vitória por 0-1 sobre o Slavia de Praga, graças a um golo de Tajon Buchanan aos 62 minutos.
Após cinco jornadas disputadas, o Real Madrid lidera a classificação da Liga dos Campeões com 15 pontos e é a única equipa que venceu todos os seus jogos. O FC Barcelona, quarto, e o Real Betis, sexto, somam 12 pontos e acompanham o Real Madrid entre os oito primeiros classificados, que acedem diretamente aos oitavos-de-final. O Atlético de Madrid, décimo-oitavo com sete pontos, e o Villarreal, vigésimo-quarto com seis, mantêm-se nas posições que dão direito a disputar uma eliminatória para chegar aos oitavos-de-final.
Desta forma, a série de vitórias dos cinco clubes da LALIGA contribui também para reforçar a posição de Espanha no ranking de coeficientes da UEFA desta época. O futebol espanhol, que mantém os seus oito representantes nas três competições europeias, continua na corrida para conquistar uma das duas vagas adicionais para a próxima edição da Liga dos Campeões, tal como aconteceu na época passada, quando Espanha terminou em segundo lugar nesta classificação.
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LALIGA alcança a sua segunda série de cinco vitórias na Liga dos Campeões nesta época
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