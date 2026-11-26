BRANDS' ADVOCATUS Leaders League divulga rankings de Transactions & Deals para 2027
A Leaders League divulgou os rankings de 2027 do ciclo de pesquisa Transactions & Deals, que distinguem sociedades de advogados em diferentes áreas. Esta edição conta com uma nova categoria.
A Leaders League divulgou os rankings de 2027 do ciclo de pesquisa Transactions & Deals, que reconhecem as sociedades de advogados portuguesas com melhor desempenho em diferentes áreas de prática relacionadas com transações e negócios.
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Esta edição fica marcada pela introdução de uma nova categoria: Best Law Firms for Wealth Management, que passa a integrar os rankings deste ciclo de pesquisa.
Leaders League: melhores sociedades de advogados em Transactions & Deals 2027
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