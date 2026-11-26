As estações Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré da linha Verde do Metropolitano de Lisboa vão ter horários de funcionamento reduzidos entre sexta e terça-feira, devido a trabalhos de preparação da futura linha Circular, divulgou esta quinta-feira a empresa.

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Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa referiu que a circulação de comboios na linha Verde estará sujeita a condicionamentos pontuais, com implicações no horário de funcionamento das estações Rossio, Baixa-Chiado (linha Verde) e Cais do Sodré entre 27 de novembro e 1 de dezembro.

Entre 27 e 30 de novembro haverá alterações à circulação no período noturno e, a partir das 23h30, os comboios com partida de Telheiras terminarão a circulação na estação Martim Moniz.

No sentido Cais do Sodré/Telheiras, a circulação mantém-se até à 0h00, enquanto a partir da 0h00 a circulação realiza-se exclusivamente entre Telheiras e Martim Moniz, em ambos os sentidos.

Entre sábado e terça-feira, as três estações abrirão às 10h00 e entre as 6h30 e as 10h00, a circulação de comboios na linha Verde efetuar-se-á exclusivamente entre Telheiras e Martim Moniz, nos dois sentidos, referiu a empresa.

“Os condicionamentos circunscrevem-se ao troço da linha Verde entre Martim Moniz e Cais do Sodré, mantendo-se a normal circulação de comboios nas restantes linhas da rede. A estação Baixa-Chiado da linha Azul continuará a funcionar sem quaisquer alterações“, detalhou ainda.

O Metropolitano de Lisboa referiu que a 2 de dezembro “estará integralmente restabelecida a circulação na linha Verde, no horário habitual de funcionamento”, das 6h30 à 1h00.

“Estes condicionamentos decorrem da necessidade de realização de trabalhos na via-férrea, entre as estações Cais do Sodré e Baixa-Chiado, destinados à instalação de cabos de média tensão, essenciais à integração da infraestrutura existente na futura linha Circular”, explicou o Metropolitano.

Com entrada em funcionamento prevista para o final do primeiro trimestre de 2027, a futura linha Circular resultará da ligação entre Rato e Cais do Sodré, através de um novo troço com cerca de dois quilómetros e duas novas estações, Estrela e Santos, acrescentou.

“Este projeto estruturante permitirá ampliar a cobertura territorial da rede, melhorar a conectividade entre linhas, reduzir os tempos de deslocação e reforçar a intermodalidade, através da ligação direta a importantes interfaces de transporte, contribuindo para uma mobilidade urbana e metropolitana mais integrada, eficiente e sustentável”, apontou ainda a empresa.