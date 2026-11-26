As exportações de azeite português ultrapassaram pelo terceiro ano consecutivo os mil milhões de euros, mas mais de 75% continua a sair do país a granel, sobretudo para Espanha e Itália. Ao ser enviado para o exterior sem marca nem identidade portuguesa visíveis para o consumidor final, a comercialização no estrangeiro gera “menor valor acrescentado” para os produtores nacionais.

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“Nunca chega ao consumidor como azeite português. Cada marca portuguesa que conquista um mercado é valor, emprego e reputação que ficam no país. É este paradigma que urge mudar”, dramatiza Ricardo Costa, presidente da Casa do Azeite, que representa cerca de 45 empresas responsáveis por cerca de 80% do azeite de marca embalado em Portugal.

No ano passado, Espanha e Itália absorveram 71% do volume exportado por Portugal – “na sua esmagadora maioria, azeite a granel” –, que aumentou 3,7% face a 2024, para 257.443 toneladas. Em valor houve um recuo de 33% face ao máximo de vendas ao exterior registado no anterior (1.506 milhões), com a explicação a vir do preço médio das exportações: afundou 35,4%, de 6,07 euros para 3,92 euros por quilo.

O desafio, que o responsável do setor nota que também acaba por “encerrar uma oportunidade”, está na forma como o azeite sai do país. E é nele que a associação patronal, que está a assinalar meio século de existência, quer “construir a sua visão para as próximas cinco décadas”

"Há 50 anos que a Casa do Azeite defende uma ideia simples, mas determinante: o azeite português tem de chegar ao consumidor com nome, origem e identidade. É a marca que transforma uma matéria-prima em valor, e é por aí que queremos construir os próximos 50 anos.”

Mas a Casa do Azeite é herdeira de uma história bem mais antiga: a do Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite que, com raízes na década de 1930, agrupava as empresas exportadoras e as marcas de azeite presentes no mercado. Com a extinção destes organismos, em 1974, surgiu a necessidade de organizar a representação do setor, que está na origem da atual associação.

Em conjunto, os associados comercializam a esmagadora maioria do azeite de marca que se comercializa em Portugal e que se exporta para os principais mercados internacionais. E, lá fora, ninguém o valoriza tanto como os brasileiros. No último ano compraram 317,6 milhões de euros, o equivalente a quase um terço do valor total, com o produto português a representar 69% das importações brasileiras.

A associação patronal aponta ao reforço da notoriedade das marcas de azeite português nos mercados externos e junto do consumidor – “para que cada vez mais azeite saia do país embalado, com identidade e com valor acrescentado” – e integra o projeto Interreg, que está a criar uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para a autenticação de azeites monovarietais europeus, que não existe até ao momento.

Finalmente, na frente da sustentabilidade, Ricardo Costa garante que está a avançar um “projeto pioneiro” de descarbonização para todo o setor do azeite, que conta já com um roteiro disponibilizado aos associados e tem como objetivo “contribuir de forma decisiva para que o azeite seja um dos primeiros setores agrícolas nacionais a ser neutro em carbono até 2050”.