O dia começou com as reações às declarações do primeiro-ministro que, na quarta-feira à noite, disse que não ia executar duas medidas aprovadas pela oposição no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, veio refrear os ânimos, mas, horas depois, o maior partido da oposição, pela voz de André Ventura, desafiou o Governo a apresentar uma moção de confiança.

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“O primeiro-ministro deve apresentar ao Parlamento uma moção de confiança para garantir que a maioria dos partidos aceitam este entorse, esta distorção à vontade da maioria”, afirmou o líder do Chega, em conferência de imprensa na sede do partido. Ainda assim, garantiu que “o país deve ser poupado a uma crise política, os portugueses tiveram demasiadas eleições”.

"O primeiro-ministro deve apresentar ao Parlamento uma moção de confiança para garantir que a maioria dos partidos aceitam este entorse, esta distorção à vontade da maioria.” André Ventura Presidente do Chega

André Ventura explicou depois que deu ordens ao grupo parlamentar do Chega para “votar contra” a redação final do OE2027 na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), algo que não tem validade, uma vez que a redação final do Orçamento é apenas uma súmula das propostas de alteração aprovadas na especialidade, cujas mudanças são apenas técnicas. Aliás, o artigo 156.º do regimento da Assembleia da República refere que “a comissão parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo, mediante deliberação sem votos contra”. Ou seja, o documento, que já foi aprovado em votação final global segue na mesma para Belém.

O objetivo, com o voto contra a redação final, explicou Ventura, era de “garantir a identificação do cabaz na redação final, para que o primeiro-ministro fique sem desculpas para dizer que não esta identificado no OE. Vamos usar o mesmo cabaz que foi usado pelo último Governo [que aplicou o cabaz] para que não haja partidarização”. A par disso, o presidente do Chega disse ainda que o partido vai dar entrada no Parlamento com uma iniciativa legislativa urgente para concretizar os bens alimentares básicos do IVA zero.

O Chega quer ainda clarificar a atualização permanente das pensões. “Não é uma recomendação, o Parlamento não faz recomendações orçamentais, aprova o OE e define as suas linhas essenciais. Deve constar na redação final do OE que o aumento de pensões permanente não é discricionário, nem uma escolha do primeiro-ministro”, mas isso não será possível de acordo com o regimento.

PS demarca-se de crise política

Horas antes o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, tinha acusado o primeiro-ministro de estar a ter uma “atitude de vingança” e de “mau perder”. O responsável insistiu que o PS vai continuar a contribuir para a estabilidade política e não será responsável por uma eventual crise em torno do OE. “Luís Montenegro, se está à procura de uma crise, não é pelo PS que terá a crise“, afirmou, em resposta aos jornalistas.

Mais tarde seria a vez do líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, clarificar que, tanto as votações na COFAP, como a iniciativa legislativa, não vão ser acompanhadas pelo PS. Brilhante Dias defendeu que “a lista [dos alimentos que vão beneficiar do IVA zero] cabe ao Governo e a sua extensão e aplicação é conhecida”. Também não mostrou abertura para novas discussões em sede de redação final do OE2027 na COFAP. Esta fase, explicou, é apenas “para ajustar o texto as questões de gralhas” e “melhorar no essencial o texto aprovado”.

“Não há abertura de uma nova discussão em sede de redação final. Isso não existe, isso não está no quadro do Regimento da Assembleia da República. Aliás, quem vota contra a redação final de algum artigo faz com que a redação que prevaleça seja aquela que foi votada aqui no plenário”, explicou.

Sobre a moção de confiança pedida pelo Chega, Brilhante Dias assegurou que “não vai haver em Portugal uma crise política que seja criada pelo PS“. Acrescentou depois: “Não nos passa pela cabeça que o Governo passe a ser um Governo fora da lei. Isso não vai acontecer na República Portuguesa. O Governo insiste em criar este caso e uma pequena crise política”.

"Não há abertura de uma nova discussão em sede de redação final. Isso não existe.” Eurico Brilhante Dias Líder parlamentar do PS

As declarações do líder parlamentar socialista foram feitas depois de uma conferência de líderes parlamentares, marcada pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, logo após um pedido do Livre nesse sentido. O partido argumentou que, na entrevista à RTP na quarta-feira, “o primeiro-ministro declarou expressamente que o Governo não tenciona cumprir normas aprovadas pelo Parlamento”, o que “configura uma quebra no regular funcionamento das instituições”.

A reunião acabou por servir também para avaliar a possibilidade de um debate de urgência sobre as declarações do primeiro-ministro, requerido pelo Chega para esta sexta-feira. O debate acabou por ficar agendado, mas para a próxima quinta-feira. O maior partido da oposição especificou que o tema a abordar era “o incumprimento gravíssimo do Governo, anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro relativamente a normas aprovadas no OE2027, sobre a redução do IVA dos alimentos e atualização das pensões”.

Seguro remete “divergências” para o Parlamento. Vai agir segundo as “competências institucionais”

Foi sensivelmente a meio da manhã desta quinta-feira que o Presidente da República reagiu. António José Seguro remeteu para o Governo e o Parlamento o esclarecimento das “divergências de interpretação e de constitucionalidade” das normas em causa. “A posição do Presidente da República é muito simples: é de não se pôr o carro à frente dos bois“, afirmou.

"A posição do Presidente da República é muito simples: é de não se pôr o carro à frente dos bois.” António José Seguro Presidente da República

O chefe de Estado sublinhou que o Orçamento ainda está no Parlamento e que nem sequer existe uma versão final do documento. Caso não seja possível ultrapassar as divergências entre os dois órgãos de soberania nos próximos dias, o diploma chegará a Belém, reiterou que, quando chegar o momento de intervir no processo orçamental, enquanto Presidente da República, agirá “de acordo com aquilo que são as suas competências institucionais“, que pode passar pelo Tribunal Constitucional.

André Ventura disse acreditar ter respondido a esse repto: “o Presidente da República pediu que o problema fosse resolvido no Parlamento, por outras palavras, pediu entendimento de última hora antes de o problema ganhar contornos políticos“, disse. No entanto, nesta fase há pouco que pode ser feito em sede parlamentar.