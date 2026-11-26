Montenegro recupera acórdão de 1984 para recusar “ordens” do Parlamento. O que diz a jurisprudência?premium
Na entrevista à RTP, Montenegro explicou que o Executivo não vai definir o cabaz de alimentos abrangido pelo IVA a 0% nem aplicar a alteração fiscal relativa aos senhorios com rendas moderadas.
O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, em entrevista à RTP, a decisão do Governo de não avançar com algumas das medidas introduzidas pelo PS e Chega no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Luís Montenegro justificou com uma interpretação jurídica que tem raízes na jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC): nem todas as normas aprovadas pela Assembleia da República que determinam uma atuação do Executivo constituem ordens juridicamente vinculativas. Em certos casos, "podem valer apenas como recomendações políticas ou autorizações legislativas que o Governo não é obrigado a utilizar".
Na entrevista ao canal público, Montenegro explicou que o Executivo não vai definir o cabaz de alimentos abrangido pelo IVA a 0% nem aplicar a alteração fiscal relativa aos senhorios que pratiquem…
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