O primeiro-ministro avançou esta quinta-feira à noite, em Bruxelas, que o Governo não pretende recorrer ao Tribunal Constitucional para travar as medidas aprovadas pela oposição na discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2027. Luís Montenegro sublinhou também que, “nesta fase, não é possível — não é mesmo possível — alterar substantivamente nenhuma norma”, passando a bola para Belém.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Não temos dúvidas constitucionais”, disse Luís Montenegro, no final do Conselho Europeu, um dia depois de ter anunciado que o Governo não vai definir nenhuma lista de bens alimentares sujeitos a ‘IVA zero’ a partir de janeiro, nem revogar o benefício fiscal aos senhorios que pratiquem rendas moderadas. “Nesta fase, o Governo não tem nenhuma intenção de recorrer ao Tribunal Constitucional”, garantiu.

Dito isto, e depois de António José Seguro ter instado Governo e Parlamento a chegarem a um entendimento, Montenegro remeteu futuras decisões para o Presidente da República.

“O Sr. Presidente da República, quando receber o diploma, irá fazer a sua apreciação e tomará a sua decisão que só lhe cabe a ele, de promulgar ou devolver o diploma. Não é expectável que faça a devolução na medida em que, ainda ontem [quarta-feira], na Assembleia da República, expressou precisamente o sentido positivo da respetiva aprovação”, disse.

Segundo Montenegro, Seguro “pode entender que o Tribunal Constitucional pode intervir”. “Se o fizer, fa-lo-á no âmbito da fiscalização preventiva, que é um mecanismo rápido de apreciação”, afirmou, lembrando que “ninguém pode responder sobre isso” a não ser o próprio Presidente, que “terá todo o espaço para poder ponderar e decidir sobre essa circunstância”.

“Se promulgar, como é a nossa expectativa, o Orçamento do Estado entrará em vigor a 1 de janeiro de 2027″, continuou.

“Qualquer outra intervenção do Tribunal Constitucional será ao abrigo da fiscalização sucessiva da constitucionalidade. E essa não põe em causa nem a entrada em vigor, nem a própria vigência do OE. A questão dos duodécimos não se coloca, do meu ponto de vista, exceto se os prazos forem de tal maneira que possam passar o dia 31 de dezembro”, indicou Luís Montenegro, sublinhando: “Não creio que isso vá acontecer.”

Estas declarações do primeiro-ministro surgem depois de um dia marcado por críticas do PS e do Chega — este último partido, inclusivamente, convocou um debate de urgência (para daqui a uma semana), e anunciou que irá tentar mudar o texto final do documento.