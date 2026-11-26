Além da construção de uma torre de controlo, a NAV Portugal está a avaliar passar toda a operação de gestão de tráfego aéreo para um novo edifício nos terremos do futuro Aeroporto Luís de Camões, afirmou o presidente daquele entidade, Pedro Ângelo, durante as Mobility Talks, uma conferência do ECO realizada esta quarta-feira.

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“Temos a certeza de que vamos construir uma nova torre no aeroporto Luís de Camões e temos mais ou menos uma ideia de qual será o valor”, disse Pedro Ângelo, sem indicar o montante. “Estamos a equacionar, e teremos de nos socorrer também de consultores para o efeito, migrar toda a operação para os terrenos do novo aeroporto de Lisboa“, acrescentou.

A maior parte da atividade da NAV (cerca de 70%) diz respeito aos sobrevoos de aeronaves no espaço aéreo sobre o seu controle. Para melhorar as condições operacionais e introduzir o sistema TopSky, foi realizado um investimento na renovação do Centro de Controlo de Tráfego Aéreo (ACC) de Lisboa, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, inaugurado oficialmente em 2023.

“É uma decisão que mantemos em aberto. Temos estado a discutir com a ANA eventuais necessidades em termos de terreno, para edificar os nossos edifícios”, referiu o CEO da NAV. “Como recentemente foi feito um grande investimento na remodelação da nova sala de operações do ACC de Lisboa, estamos a avaliar as vantagens e os inconvenientes de fazer uma mudança total”, explicou, acrescentando que existe um “impulso”, porque “todos os stakeholders à partida irão mudar”.

O próximo grande investimento vai ser ainda no Humberto Delgado. “Nos próximos 15 dias lançaremos o concurso público para a construção da nova torre no aeroporto Humberto Delgado“, adiantou Pedro Ângelo. O CEO da entidade responsável pela gestão da tráfego aéreo acrescenta que o valor de referência de 35 milhões que foi anunciado envolve, além da torre de controlo, também as acessibilidades, pelo que o valor do concurso será mais baixo.

Depois de introduzir Point Merge System (PMS) em Lisboa, “que permitiu ganhos de desempenho muito expressivos e na redução dos atrasos”, a NAV pretende fazer o mesmo no Porto.

O Point Merge System são procedimentos de desenho de espaço aéreo que permitem uma otimização na sequência das aeronaves para a aterragem. “É estabelecido um ponto comum e dois arcos longitudinais a esse ponto, onde as aeronaves sobrevoam todas à mesma altitude e equidistantes a esse ponto e, portanto, são muito mais fáceis de poder ser chamadas quando estão sequenciadas na sua vez para poder enterrar”, explica Pedro Ângelo.

“Vamos fazer também uma reestruturação da Terminal do Porto e posso também aqui antecipar que provavelmente com a introdução também desta nova técnica do PMS para o Porto“, adiantou o CEO da NAV. “Estamos a reestruturar a terminal de Faro e estamos a reestruturar a terminal do Funchal. Esse entrará já em operação em março do próximo ano”, acrescentou.

A NAV Portugal tem hoje um sistema no seu ACC de Lisboa do qual todos os portugueses se podem orgulhar porque é dos sistemas mais modernos que existe. O episódio que ocorreu nos Estados Unidos, não posso dizer que não vai ocorrer em Portugal, mas posso afirmar que é altamente improvável. Pedro Ângelo CEO da NAV Portugal

Pedro Ângelo também desvalorizou a possibilidade de acontecer em Portugal a paralização do tráfego aéreo semelhante à que ocorreu nos EUA a 13 de novembro, quando a Federal Aviation Administration (FAA) ordenou a suspensão temporária de voos em todo o país devido a uma falha grave nos sistemas de comunicações e radar do controlo de tráfego aéreo.

“A NAV Portugal tem hoje um sistema no seu ACC de Lisboa do qual todos os portugueses se podem orgulhar porque é dos sistemas mais modernos que existe. O episódio que ocorreu nos Estados Unidos, não posso dizer que não vai ocorrer em Portugal, mas posso afirmar que é altamente improvável”, afirmou.