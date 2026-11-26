Sete edições, mais de 70 oradores e uma comunidade que continua a crescer em torno das transformações do setor financeiro. A conferência New Money, organizada pelo ECO com o apoio da sociedade de advogados Morais Leitão, voltou a reunir profissionais da indústria para discutir um mercado em mudança, num encontro dedicado à inteligência artificial (IA), aos novos meios de pagamento e ao futuro da moeda na Europa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na abertura, António Costa, diretor do ECO, preferiu olhar para o percurso da iniciativa e para aquilo que a distingue de outros encontros do setor. “Mais do que apontar os temas que vamos aqui discutir, é sobretudo a comunidade que se está a criar em torno do New Money”, afirmou, destacando o contributo de especialistas com experiência direta na gestão, na inovação e na tomada de decisões.

A conferência realiza-se atualmente duas vezes por ano, uma em cada semestre, e procura manter uma abordagem que vai além da discussão das tendências. O objetivo, explicou António Costa, é proporcionar verdadeiras masterclasses, com profissionais capazes de partilhar conhecimento adquirido no terreno e uma perspetiva internacional sobre as mudanças que estão a atravessar os serviços financeiros.



1 / 2

Essa ambição poderá ganhar uma nova dimensão. O diretor do ECO lançou um desafio público à Morais Leitão para que, em 2028, a New Money possa reunir uma parte significativa dos oradores das edições anteriores num encontro mais prolongado. A proposta pretende aproveitar o conhecimento acumulado ao longo dos últimos anos, preservando o carácter especializado que tem pautado a iniciativa.

Esta procura de mais do que dizer generalidades, entrar de facto em detalhe nos temas é o que distingue muito esta conferência de outras Filipe Lowndes Marques Sócio da Morais Leitão

Filipe Lowndes Marques, sócio da Morais Leitão, acompanhou a ideia e valorizou a capacidade da iniciativa para aprofundar matérias que nem sempre encontram espaço para uma discussão detalhada. “Esta procura de um bocadinho mais do que dizer generalidades, e entrar de facto em detalhe nos temas é o que distingue esta conferência de outras”, considerou.

O advogado destacou também a rapidez com que o universo dos pagamentos se tem transformado desde as primeiras edições. Se as stablecoins já faziam parte das preocupações do setor, a possibilidade de agentes de inteligência artificial executarem pagamentos em nome dos consumidores parecia então uma realidade muito mais distante. A chegada destes temas à agenda atual demonstra, na sua perspetiva, a capacidade da New Money para acompanhar a evolução da indústria e antecipar desafios que rapidamente passam a fazer parte da atividade das empresas.

A velocidade da mudança esteve, aliás, presente nas discussões que se seguiram. O primeiro painel, dedicado aos pagamentos realizados por agentes de inteligência artificial, reuniu Carla Castro, da Unicre, Francisca Barata Salgueiro, da Caixa Geral de Depósitos, e Marta Nobre, do Universo. A conversa mostrou como a inovação tecnológica está a obrigar as instituições financeiras a repensar os seus processos, os modelos de negócio e a própria relação com os consumidores.

Entre as intervenções, sobressaiu uma preocupação comum com a necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico sem comprometer a segurança. A crescente autonomia dos sistemas digitais exige novas respostas de bancos, empresas e operadores de pagamentos, num contexto em que as regras e os procedimentos continuam a adaptar-se às possibilidades abertas pela inteligência artificial.

A discussão avançou depois para o futuro da moeda europeia, num painel moderado por João Diogo Barbosa, Associado da Morais Leitão, e que juntou André Rendeiro, do Bison Bank, Gonçalo Santos Lopes, da Visa, e Vera Franco Costa, da SIBS. O euro digital e as stablecoins serviram de ponto de partida para uma reflexão sobre soberania monetária, competitividade e capacidade de adaptação das infraestruturas financeiras.

Mais do que discutir as características técnicas do euro digital e das stablecoins, o advogado da Morais Leitão propôs alargar o debate às implicações económicas e estratégicas destas soluções. “Aquilo que gostaria que tirássemos daqui era uma discussão um bocadinho mais abrangente sobre o que está a funcionar na regulação e no que podemos fazer em termos de soberania monetária”, afirmou, no lançamento do debate.

Vamos ter que construir um ecossistema financeiro que permita ligar as diversas formas de dinheiro Gonçalo Santos Lopes Country Manager da Visa Portugal

As duas soluções respondem a objetivos distintos, mas colocam desafios comuns à indústria. Enquanto o euro digital procura reforçar a autonomia monetária europeia, as stablecoins abrem possibilidades para operações financeiras mais eficientes, nomeadamente nas transferências internacionais. A coexistência de diferentes formas de dinheiro exigirá, contudo, investimento e cooperação entre os participantes do mercado.

“Vamos ter que construir um ecossistema financeiro que permita ligar as diversas formas de dinheiro”, defendeu Gonçalo Santos Lopes, apontando a interoperabilidade como uma condição essencial para que a inovação possa chegar aos consumidores e às empresas sem comprometer a confiança nos pagamentos.

Ao longo da conferência, tornou-se evidente que as mudanças em curso não se limitam à introdução de novas tecnologias. A inteligência artificial poderá alterar a forma como os consumidores escolhem produtos e serviços, enquanto as moedas digitais obrigam bancos e operadores a repensar infraestruturas, investimentos e oportunidades de negócio. Em ambos os casos, a capacidade de adaptação terá consequências na competitividade das instituições financeiras. “O euro digital e as stablecoins levantam questões que vão muito além da tecnologia: soberania monetária, estabilidade financeira e o peso do euro face ao dólar”, resumiu João Diogo Barbosa.