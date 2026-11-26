As nomeações finais para os cargos vagos na comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE) estão previstas para dezembro, esperando o Conselho Europeu, reunido esta quinta-feira em Bruxelas, avançar já com as recomendações e iniciar consultas interinstitucionais.

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Fontes europeias indicaram que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) discutiram, durante a cimeira que decorre à porta fechada em Bruxelas, a renovação da liderança do BCE, com o objetivo de “fazer avançar o procedimento” para o preenchimento dos três cargos em aberto.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pretende que os líderes voltem a abordar o assunto ainda durante a reunião desta quinta-feira, para formalizar as recomendações relativas a cada uma das vagas e lançar as consultas ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, segundo as mesmas fontes.

Esta etapa permitirá avançar com o processo de nomeação e preparar a decisão final dos chefes de Estado e de Governo da UE, prevista para dezembro.

Nessa altura, o Conselho Europeu deverá formalizar as “nomeações finais” da nova liderança do BCE, adiantaram as fontes comunitárias.

Antes de regressar à mesa dos líderes, o processo terá de passar pelo Comité de Representantes Permanentes (Coreper), que junta os embaixadores dos Estados-membros junto da UE e deverá acordar uma recomendação do Conselho da UE, com um candidato para cada um dos três cargos a preencher.

Em causa está a escolha do próximo presidente do BCE, depois de Christine Lagarde ter anunciado que deixará o cargo a 7 de fevereiro de 2027, antecipando a saída face ao termo inicialmente previsto do mandato, em outubro desse ano.

Os dois candidatos apresentados para a sucessão são o espanhol Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha e atual diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais, e o neerlandês Klaas Knot, antigo governador do banco central dos Países Baixos.

A escolha do sucessor de Lagarde deverá ser articulada com outras duas nomeações para a Comissão Executiva do BCE, para os cargos atualmente ocupados por Isabel Schnabel, responsável pela área dos mercados financeiros, e Philip Lane, economista-chefe da instituição, cujos mandatos terminam em janeiro e maio de 2027, respetivamente.

Para o lugar de Philip Lane, a Alemanha apresentou a candidatura do economista Markus Brunnermeier, enquanto França avançou com o nome de Laurence Boone, antiga secretária de Estado francesa para a Europa, para uma das vagas na Comissão Executiva.

Os Estados-membros pretendem negociar em conjunto a renovação de três dos seis lugares da liderança do BCE, incluindo a presidência, num processo que deverá permitir coordenar as diferentes nomeações e alcançar um entendimento político alargado.

O procedimento prevê que os países da zona euro apresentem candidatos, que o Eurogrupo discuta as propostas e que o Conselho da UE formule uma recomendação ao Conselho Europeu, com um candidato para cada cargo a preencher.

A Comissão Executiva do BCE é composta por seis membros – presidente, vice-presidente e quatro vogais -, nomeados por um mandato não renovável de oito anos.

As nomeações exigem uma maioria qualificada reforçada dos países da zona euro, correspondente a pelo menos 16 dos 21 Estados-membros, que representem, no mínimo, 65% da população da moeda única.