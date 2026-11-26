A nova isenção de IRS sobre mais-valias na venda de segundas casas poderá violar o princípio constitucional da capacidade contributiva. O alerta é de fiscalistas ouvidos pelo ECO, que questionam a possibilidade de a isenção do vendedor depender da conduta do comprador e de este vir a ser responsabilizado pelo imposto sobre um ganho que não obteve.

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A medida foi proposta pelo PS e aprovada no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 com os votos favoráveis dos socialistas e com o apoio do Chega. Abrange imóveis destinados a habitação que não sejam a residência própria e permanente do vendedor. Se o valor de venda não ultrapassar 300 mil euros, a mais-valia fica excluída de tributação; entre 300 mil e 500 mil euros, apenas 25% do saldo da mais-valia é considerado para efeitos de IRS.

Para beneficiar do regime, que se aplica a vendas realizadas entre 2027 e 2029, o imóvel tem de passar a ser habitação própria e permanente do comprador no prazo de seis meses ou ser arrendado dentro dos limites do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível. Se for destinado a habitação própria e permanente, essa afetação tem de se manter durante pelo menos cinco anos.

A proposta determina que, se o imóvel não for afeto a habitação própria e permanente nos seis meses seguintes à venda, ou se essa afetação terminar antes de cinco anos, o ganho anteriormente excluído fica sujeito a IRS. No caso de a condição deixar de ser cumprida antes do fim dos cinco anos, o imposto pode ser pago pelo vendedor ou, se a informação sobre o regime fiscal estiver inscrita no ato de transmissão — isto é, na escritura –, a tributação da mais-valia recai sobre o comprador.

É essa possibilidade de transferir a responsabilidade do vendedor para o comprador que suscita as principais dúvidas constitucionais. “Pôr um terceiro a pagar o imposto de outra pessoa, no mínimo, viola o princípio da capacidade contributiva”, afirma João Espanha, fiscalista da Broseta.

O especialista salienta que a mais-valia não é tributada a uma taxa autónoma: é englobada no rendimento global do vendedor e sujeita às taxas progressivas de IRS, que dependem dos rendimentos deste. Assim, o comprador poderá não saber, no momento da aquisição, quanto terá de pagar caso a condição dos cinco anos deixe de ser cumprida. O valor poderá até ser superior aos seus próprios rendimentos, nota Espanha.

A possibilidade de o comprador ser chamado a pagar também levanta, na sua leitura, uma questão prática: como contestar o cálculo de um imposto que depende dos rendimentos do vendedor e sobre os quais o comprador pode não ter informação?

Luís Leon, cofundador da consultora ILYA, considera que “a isenção do vendedor depende de comportamentos do comprador, que ele não controla”. Caso a responsabilidade pelo imposto passe para o comprador, acrescenta, “é a tributação sobre o rendimento de um contribuinte que recai sobre outro, sem que este tenha meios de defesa em relação ao cálculo do imposto porque nem sequer tem a informação necessária para o contestar”.

“Esta é provavelmente das regras mais absurdas que eu vi”, afirma Leon. O fiscalista defende que a norma deve ser enviada para fiscalização preventiva da constitucionalidade antes da promulgação do Orçamento.

“A nova isenção de IRS sobre as mais-valias da venda de segundas casas, norma aprovada no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, por proposta do PS, arrisca ser inconstitucional, porque estamos a tributar uma mais-valia do vendedor na esfera do comprador”, corrobora Sérgio Vasques, fiscalista, professor da Universidade Católica Portuguesa e antigo secretário de Estado do Assuntos Fiscais do PS.

“Está em causa a violação do princípio constitucional da capacidade contributiva, porque estamos a deslocar a obrigação de pagar o imposto para o adquirente. Isto vai dar muitas dores de cabeça e vai ser mais uma coisa a entupir os tribunais”, acrescenta.

Também Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), critica as condições associadas à isenção e antecipa conflitos com o Fisco. Em declarações ao ECO, a responsável classifica a medida como um “erro brutal” e uma “ratoeira absoluta”, argumentando que as restrições podem deixar vendedores e compradores expostos a problemas futuros.

“Estas normas fiscais só trazem ratoeiras associadas e litigância. Precisamos de habitação. Não precisamos de ratoeiras”, afirma Paula Franco, questionando a criação de incentivos fiscais que, na sua avaliação, poderão gerar disputas em vez de aumentar a oferta. A bastonária considera que os compradores que avancem com a aquisição nestas condições podem “meter-se num problema enorme”.

A OCC compara o risco de litigância associado à medida com as dúvidas que já apontou sobre o IVA reduzido na construção, cuja aplicação também pode depender da utilização posterior do imóvel. Para Paula Franco, a incerteza criada por condições que só se confirmam depois da venda pode afastar quem pondera recorrer ao regime.

A proposta do PS justifica a isenção como um incentivo temporário para levar casas vazias ou segundas habitações para o mercado de habitação permanente. Os alertas dos fiscalistas dizem respeito à forma como o benefício fica condicionado ao uso futuro do imóvel e à eventual transferência do imposto para o comprador.