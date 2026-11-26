A campanha parte de uma história pessoal do humorista, a quem a Meo preparou uma surpresa: o filme da sua vida.

Nuno Markl é o protagonista da campanha de Natal da Meo, que volta a colocar a presença e as relações humanas no centro da comunicação. Sob o mote “O Natal é melhor quando estamos presentes”, a operadora dá continuidade ao posicionamento “A vida é melhor quando estamos presentes”, lançado no início de 2026. A assinatura é da WPP.

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A campanha parte de uma história pessoal do humorista, a quem a Meo preparou uma surpresa: o filme da sua vida. A partir de uma cassete VHS, Markl assiste a uma sequência de imagens que percorrem diferentes momentos do seu percurso pessoal e profissional, num exercício de revisitação das pessoas, experiências e relações que marcaram a sua vida.

A principal campanha de Natal arranca esta quarta-feira, 26 de novembro, e estará no ar até 25 de dezembro, com presença em televisão, rádio, digital, exterior, cinema, lojas e canais próprios da marca. Os formatos digitais e de exterior terão adaptações específicas aos diferentes meios.

A ativação estende-se à Rádio Comercial, com mensagens em viva-voz protagonizadas por Nuno Markl, e ao espetáculo Xmas in the Night, na Meo Arena. O arranque será assinalado com uma emissão especial do programa da manhã da rádio, em direto da loja Meo de Picoas.

A marca volta também a associar-se ao Wonderland Lisboa, cuja 11.ª edição decorre entre 27 de novembro e 3 de janeiro, no Parque Eduardo VII. O espaço contará novamente com o Coreto Meo, que recebe concertos gratuitos e música ao vivo, e com uma experiência imersiva desenvolvida em parceria com a Fundação MEO.

Em paralelo com a campanha, a operadora apresenta um conjunto de ofertas de Natal, que inclui smartphones, Smart TVs e propostas de entretenimento. Por cada smartphone vendido durante este período, a operadoa compromete-se a doar um euro à Associação Portugal AVC. Os clientes poderão ainda contribuir através da doação de MEOS à associação ou aos Espaços com Sentido da Fundação Meo.

A dimensão de responsabilidade social da campanha passa também pela divulgação dos Espaços com Sentido, uma rede da Fundação Meo que disponibiliza soluções tecnológicas de acessibilidade e comunicação para pessoas com deficiência ou incapacidade. A iniciativa foi distinguida com o Prémio Gold de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da APEE.