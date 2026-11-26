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O sistema de videovigilância da cidade de Olhão, atualmente composto por 61 câmaras, vai continuar em funcionamento por mais três anos. A renovação da autorização foi publicada esta quinta-feira em Diário da República.

Assinado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Noronha Correia, o despacho justifica esta decisão com o facto do sistema de videovigilância ser “um instrumento importante para prevenir e dissuadir a criminalidade e apoiar a atividade policial“.

A decisão mantém em vigor um sistema instalado inicialmente em 2020, com 26 câmaras, e alargado em 2023 para as atuais 61. Na ocasião, a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) alegou com o facto de Olhão ser uma das áreas do Algarve com maior desenvolvimento turístico nos últimos anos.