Olhão garante mais três anos de videovigilância com 61 câmaras
O Governo autorizou a renovação da utilização do sistema de videovigilância na cidade de Olhão, constituído por 61 câmaras, por um período de três anos.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O sistema de videovigilância da cidade de Olhão, atualmente composto por 61 câmaras, vai continuar em funcionamento por mais três anos. A renovação da autorização foi publicada esta quinta-feira em Diário da República.
Assinado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Noronha Correia, o despacho justifica esta decisão com o facto do sistema de videovigilância ser “um instrumento importante para prevenir e dissuadir a criminalidade e apoiar a atividade policial“.
A decisão mantém em vigor um sistema instalado inicialmente em 2020, com 26 câmaras, e alargado em 2023 para as atuais 61. Na ocasião, a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) alegou com o facto de Olhão ser uma das áreas do Algarve com maior desenvolvimento turístico nos últimos anos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Olhão garante mais três anos de videovigilância com 61 câmaras
{{ noCommentsLabel }}