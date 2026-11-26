A relação entre consumidores e marcas está a mudar também na forma como as compras são feitas e, cada vez mais, o cliente poderá comprar sem sequer visitar o site de quem vende. Se isso pode significar maior comodidade para quem adquire um produto, também significa que o comerciante vai precisar de convencer um interlocutor diferente do habitual, se a escolha e o pagamento acontecerem apenas numa plataforma de inteligência artificial (IA). “Eu deixei de falar com uma pessoa e passei a ter de falar com uma máquina”, partilhou Carla Castro, diretora de E-Commerce, Verticais e Parcerias da Unicre, que participou no primeiro painel de debate da 7.ª edição da conferência New Money, organizada pelo ECO com o apoio da sociedade de advogados Morais Leitão.

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“Quem é que fica com a relação com o cliente?”, questionou Vera Esteves Cardoso, Counsel da Morais Leitão e moderadora do painel dedicado aos pagamentos agênticos, ‘Do Clique ao Agente’. A questão ganha particular relevância para os bancos, que podem continuar a executar a operação sem que o consumidor chegue sequer a identificar a instituição responsável pelo pagamento. Mas, como alertou a moderadora, “uma coisa é pagar com menos cliques, outra é dar a um agente margem para escolher e agir por nós”.

Francisca Barata Salgueiro, Head of Digital Business da CGD, que participou no mesmo painel, apontou espaço para a banca acompanhar a gestão da vida financeira e a contratação de serviços através de experiências conversacionais em ambientes autenticados. Os próprios bancos podem vir a disponibilizar agentes aos clientes, numa tentativa de preservar uma relação que deixa de depender exclusivamente do momento da transação.

Carla Castro voltou a conduzir o debate para um dos desafios que se colocam hoje aos comerciantes e que se prende com a informação que utilizam para apresentar os seus produtos. Descrições, preços e prazos de entrega que os algoritmos consigam comparar sem ambiguidades poderão ganhar importância, enquanto a publicidade emocional e a compra por impulso perdem peso. A mudança obriga as empresas a pensar não apenas em quem compra, mas em quem faz a escolha, defendeu.

A margem de decisão concedida aos agentes levanta, contudo, questões de responsabilidade. “A confiança não depende apenas de a tecnologia funcionar. Depende também de sabermos quem responde quando o agente toma uma decisão errada, quando ultrapassa as permissões concedidas ou quando é manipulado por terceiros”, salientou Vera Esteves Cardoso.

Há, porém, uma diferença entre cumprir uma instrução e satisfazer quem a deu. Marta Nobre, Chief Strategy Officer (CSO) do Universo, distinguiu o agente manipulado, que desrespeita as ordens recebidas, daquele que segue um pedido incompleto e faz uma escolha frustrante. O primeiro cenário pode envolver fraude, enquanto o segundo pode resultar simplesmente de instruções insuficientes.

O exemplo da aquisição de copos para um jantar de Natal, apresentado pela responsável do Universo, mostra como uma escolha aparentemente racional pode falhar. Perante este pedido, um agente poderia optar pelo fornecedor mais barato, apesar de a encomenda demorar três meses a chegar. Se o prazo de entrega não tiver sido indicado, a compra pode respeitar o pedido e contrariar o objetivo do consumidor. A quem caberia então responder, entre cliente, comerciante, banco e plataforma?

É também por isso que Carla Castro insiste na responsabilidade de quem delega decisões na tecnologia. “Delegar sim, mas desresponsabilizar não”, afirmou. Já para Marta Nobre, a identificação verificável dos agentes e a clareza dos mandatos são condições essenciais para a adoção, que deverá começar por pagamentos recorrentes, montantes reduzidos e comerciantes conhecidos dos consumidores.

Vamos ter de trabalhar muito no nosso modelo de deteção de fraude, porque hoje em dia ainda estão muito focados na análise dos comportamentos humanos Marta Nobre Chief Strategy Officer do Universo

A disputa pela relação com o cliente poderá ainda estender-se à escolha do meio de pagamento. Marta Nobre alertou para o risco de os agentes privilegiarem incentivos comerciais em detrimento da intenção de quem compra, uma possibilidade com consequências para a confiança e para a economia do setor. Não basta que a operação seja tecnicamente possível, mas é também preciso demonstrar que corresponde ao interesse de quem a autorizou.

Questões como comerciantes fictícios, catálogos fabricados e instruções ocultas nas páginas de venda estão igualmente entre as ameaças identificadas, a par dos agentes sem identificação verificável. “Atualmente todo o setor está preparado para detetar fraude na transação e não na intenção”, alertou Marta Nobre. Os mecanismos atuais, concebidos para reconhecer padrões humanos, terão de aprender a lidar com comportamentos de máquinas.

Durante essa aprendizagem, os consumidores poderão deparar-se com mais verificações e recusas preventivas. O excesso de obstáculos arrisca contrariar a simplicidade prometida pelos pagamentos agênticos, mas o controlo do risco poderá levar o banco a bloquear uma compra legítima, mesmo quando o agente está a executar exatamente aquilo que lhe foi pedido.